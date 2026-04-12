I passaggi di Yeman Crippa per la vittoria a Parigi: tutti i tempi e il gran crono finale. Le liste italiane all-time

Yeman Crippa ha vinto la Maratona di Parigi, facendo centro alla settima apparizione in carriera sui 42,195 km: debuttò il 2 aprile 2023 a Milano in 2h08:57, tre anni e nove giorni dopo è riuscito a trionfare in una delle prove più prestigiose a livello mondiale (anche se non fa parte del circuito delle Major). Nel mezzo l’allora record italiano di 2h06:06 (a Siviglia, il 18 febbraio 2024), la prestazione sottotono offerta alle Olimpiadi di Parigi 2024 (2h10:36), i due ritiri del 2025 tra Londra e Mondiali di Tokyo, l’alto 2h10:59 corso lo scorso 7 dicembre a Valencia.

Il 29enne trentino ha migliorato di 48 secondi il proprio personale e si è issato al secondo posto delle liste italiane di sempre, alle spalle soltanto di Iliass Aouani (il bronzo iridato in carica è il primatista nazionale con il crono di 2h04:26 timbrato lo scorso 1° marzo a Tokyo). Il già Campione d’Europa di mezza maratona e 10.000 metri si è lasciato alle spalle Yohanes Chiappinelli (2h05:24 a Valencia nel 2024), Eyob Faniel (2h07:09 a Siviglia nel 2024) e Stefano Baldini (2h07:22 a Londra nel 2006, due anni dopo l’apoteosi a cinque cerchi in quel di Atene).

Yeman Crippa ha operato l’attacco risolutore negli ultimi due chilometri, sfiancando i tre avversari che erano rimasti con lui fino a quel momento. L’azzurro ha corso in negative split: 1h03:14 il transito alla mezza e 1h02:04 nella seconda parte di gara. Questo il tabellino dei suoi passaggi in terra transalpina: 5 km – 14:55 | 10 km – 29:52 (14:57) | 15 km – 44:50 (14:58) | 20 km – 59:57 (15:07) | Mezza maratona – 1h03:14 | 25 km – 1h14:44 (14:47) | 30 km – 1h29:31 (14:47) | 35 km – 1h44:27 (14:56) | 40 km – 1h59:17 (14:50) | Finale – 2h05:18

LISTE ITALIANE MARATONA ALL-TIME

2h04:26 Iliass Aouani, Tokyo 1° marzo 2026

2h05:18 Yeman Crippa, Parigi 12 aprile 2026

2h05:24 Yohanes Chiappinelli, Valencia 1° dicembre 2024

2h07:09 Eyob Faniel, Siviglia 18 febbraio 2024

2h07:22 Stefano Baldini, Londra 23 aprile 2006

2h07:35 Nekagenet Crippa, Valencia 3 dicembre 2023

2h07:37 Pietro Riva, Valencia 1° dicembre 2024

2h07:49 Daniele Meucci, Siviglia 18 febbraio 2024

2h07:52 Giacomo Leone, Otsu 4 marzo 2001

2h08:02 Alberico Di Cecco, Roma 13 marzo 2005