Hockey ghiaccio: l’Italia maschile cade all’overtime nella prima amichevole in vista dei Mondiali

Un buon primo test per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile, uscita sconfitta all’overtime dall’Austria in occasione del match amichevole appena concluso sul campo di Vorarlberghalle in Feldkirch. Gli azzurri nello specifico hanno dovuto cedere il passo agli avversari per 3-2, dopo aver compiuto una rimonta di carattere.

Ma andiamo con ordine. Dopo un primo periodo terminato con un nulla di fatto i padroni di casa sono passati in vantaggio al 26:33 del secondo tempo affidandosi a Nissner, abile poi a siglare la doppietta dopo poco meno di di due minuti, precisamente al 28:04.

La compagine tricolore ha però risposto subito presente, accorciando le distanze con Misley al 29:22, riagguantando poi il pari al 54:10 del terzo periodo per merito della zampata di De Luca. Dopo quattro giri di orologio dall’extra time, gli austriaci hanno però trovato il sigillo della vittoria grazie all’ottima triangolazione tra Zwerger e Wolf, abili a concedere a Schneider il colpo della vittoria.

Quando manca ancora praticamente mese all’inizio dei Mondiali gli uomini di Jukka Jalonen hanno subito dimostrato un impatto pregevole con il ghiaccio, nonostante la preparazione sia ancora agli effettivamente agli inizi.