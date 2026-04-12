GTWC Europe, Mattia Drudi trionfa con Comtoyou Aston Martin al Paul Ricard

Mattia Drudi torna a vincere nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup con Marco Sorensen e Nicki Thiim. L’equipaggio n. 7 Comtoyou Racing si impone in Francia al Paul Ricard dopo una bella rimonta nel finale sulla Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing di Lucas Auer/Maro Engel/Luca Stolz.

Una Safery Car a meno di 40 minuti dalla fine ha permesso all’Aston Martin di completare una rimonta iniziata da lontano. L’auto n. 7 ha infatti subito una foratura ad inizio evento, compensata da una prova semplicemente perfetta.

Per il pilota romagnolo e per i due danesi si tratta della prima gioia nel GTWC Europe dal 2024, la line-up citata vinse la leggendaria 24h di Spa e successivamente fu protagonista fino alla finale di Jeddah per la conquista del titolo.

A Le Castellet Comtoyou Racing ha regolato la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 che dopo la pole ha dominato la scena per oltre cinque ore. Terzo posto invece per Tom Fleming/Benjamin Goethe/Louis Prette, piloti della McLaren n. 58 Garage 59 che non ha avuto semplicemente rivali nella specifica Gold Cup.

Dodicesimo posto per Valentino Rossi al ritorno a tempo pieno nella categoria con la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT. Il ‘Dottore’ è stato accompagnato da Max Hesse e Dan Harper, compagni che ritroverà anche nelle prossime tappe del prestigioso campionato europeo riservato alle GT3.

Una penalità per un contatto non ha sicuramente aiutato la Ferrari 296 GT3 EVO di Alessio Rovera/Nicklas Nielsen/Tommaso Mosca. La Rossa n. 51 ha faticato durante l’intera prova chiudendo in 14ma piazza.

Ritiro invece per Lance Stroll, al debutto assoluto in GT con l’Aston Martin n. 18 Comtoyou Racing. Il canadese regolarmente impegnato in F1 ha diviso l’abitacolo in Francia con il pilota FIA F2 Mari Boya e l’amico ex volto di F1 Roberto Merhi.

Presente come spettatore in attesa di tornare in auto settimana prossima Max Verstappen. L’olandese ha osservato da vicino il lavoro della Mercedes n. 3 Verstappen Racing, presente al traguardo in nona posizione dopo aver faticato molto nella fase notturna della competizione.

Parantesi finale per Riccardo Pera che ha vinto in Bronze Cup con Antares Au e Loek Hartog. Il n. 97 di Rutronik Racing, campione del mondo in carica e vincitore della 24h Le Mans in LMGT3, è stato perfetto nel finale riuscendo ad allontanarsi dai diretti avversari senza particolari problemi.

Prossimo round del GTWC Europe a Brands Hatch ad inizio maggio, prima tappa Sprint Cup (due gare da 1h con pit stop obbligatorio).