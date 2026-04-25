MotoGP, GP Spagna 2026. Le qualifiche e la Sprint di Jerez corroboreranno o confuteranno i primi tre round?

Si torna a fare sul serio in MotoGP, con le qualifiche del Gran Premio di Spagna programmate alle ore 10:50 odierne e la Sprint Race a disputarsi alle ore 15:00. Saranno i primi atti ufficiali dopo quasi un mese, quello intercorso dal GP degli Stati Uniti e l’appuntamento corrente a causa del rinvio dell’evento previsto in Qatar.

Vedremo se i valori emersi nelle prove libere di ieri saranno confermati quando più conta, ossia nel momento di stabilire le griglie di partenza per la gara dimezzata del sabato e quella piena della domenica. Dopo una pausa così lunga, però, i temi prescindono da quanto visto venerdì in pista. L’argomento forte è la corroborazione o confutazione dei valori emersi tra Buriram, Goiania e Austin.

Punto primo, quali saranno i rapporti di forza fra le varie moto? Aprilia sarà ancora la potenza egemone, come lo è stata sinora, oppure Ducati sarà in grado di proporsi, quantomeno, come alternativa paritetica? Molto dipenderà dal lavoro svolto dietro le quinte, per correggere o sviluppare difetti e qualità dei mezzi meccanici, fermo restando che Jerez de la Frontera resta un contesto dove, generalmente, la forbice dei valori in campo viene chiusa dalle caratteristiche del tracciato.

Punto secondo, quali saranno i rapporti di forza interni ai vari team? In casa Aprilia, Marco Bezzecchi sarà ancora superiore a Jorge Martin? Invece, nella Ducati, Marc Marquez riaffermerà il proprio ruolo di capobranco? Al riguardo, Francesco Bagnaia appare sempre più ai margini della Casa che lo ha cresciuto, lanciato e consacrato.

Punto terzo, qual è la dimensione di Pedro Acosta e della KTM? Seri pretendenti a un titolo che potrebbe avere del clamoroso, oppure (più verosimilmente), comprimari di lusso e potenzialmente variabili impazzite in una contesa iridata che deve ancora trovare forma? Il circuito dell’Andalusia aiuterà a rendere più chiaro il contorno di questa stagione ancora tutta da scrivere.

Punto quarto, “ultimo ma non ultimo”, riuscirà Bezzecchi a incidere anche al sabato? I dati, sinora, sono stridenti. Il riminese ha marcato 81 punti, 75 (su 75!) nei Gran Premi, ma solo 6 (su 36) nelle Sprint. Viceversa, il compagno di squadra, ha diviso le sue “marcature” in maniera più equa (53 domenica e 24 sabato). Occhio a sottovalutare il rendimento sabbatico, perché il Mondiale del 2024 è stato una lectio magistralis al riguardo.