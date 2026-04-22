Golf, PGA Tour di turno in Louisiana per lo Zurich Classic of New Orleans

Tutto pronto in Louisiana per lo Zurich Classic of New Orleans, torneo a coppie che che si disputerà da domani, giovedì 23, a domenica 26. Fondato ormai 88 anni fa nel 1938, l’evento, diventato a coppie nel 2017, divenne ben presto un appuntamento fisso del calendario del PGA Tour già a partire dal ’55, anno in cui si iniziò a giocarlo con cadenza annuale. I 74 team saranno chiamati a giocare la prima e la terza giornata con la formula “fourball” (ogni giocatore gioca la propria palla e alla fine della buca si marca il risultato migliore) mentre la seconda e la quarta giornata la formula decisa è “foursome” (si decide chi gioca il primo colpo alle buche pari e alle buche dispari e da lì ci si alterna fino al termine della buca).

A difendere il titolo, che quest’anno vale 9,5 milioni di dollari e 400 punti FedEx Cup, sarà difeso da Andrew Novak e Ben Griffin, protagonisti nel 2025 di un’ottima 4 giorni di golf sui fairway del TPC Louisiana di Avondale dove entrambi conquistarono il loro primo trofeo sul circuito maggiore. A competere, tuttavia, ci saranno diversi team particolarmente affiatati. Tra questi spicca sicuramente il duo canadese formato da Taylor Pendrith e Mackenzie Hughes, gli europei Matti Schmid e Seamus Power, i danesi Rasmus Neergaard-Petersen e Jacob Skov Olesen e i britannici Marco Penge e Matt Wallace.

Tra i favoriti anche i due fratelli Fitzpatrick, Matt e Alex, che si schiereranno insieme, e Brooks Koepka appaiato con il vincitore del The Open Championship nel 2019 Shane Lowry. Non saranno presenti, invece, Scottie Scheffler (che qui non ha mai vinto in carriera), Rory McIlroy (vincitore qua nel 2024 proprio con Lowry), Patrick Cantlay e Xander Schauffele (vincitori insieme nel 2022).