Golf
Golf, il Dp World Tour riparte dalla Cina. Cinque italiani in gara
Terminata la pausa per il Masters, il Dp World Tour riprende il suo cammino da dove aveva interrotto. L’Asian Swing riparte, da giovedì 23 a domenica 26, con il secondo appuntamento cinese. A dare il bentornato ai golfisti del circuito europeo sarà il China Open, torneo che si disputerà a Shanghai, più precisamente al Shanghai Enhance Anting GC, e dove il montepremi previsto è di 2,75 milioni di dollari e 3.500 punti Race to Dubai.
A difendere il titolo sarà il padrone di casa Ashun Wu, qui vincitore l’anno scorso del suo 5° titolo in carriera con lo score di -14 davanti a Jordan Smith e al tedesco Yannik Paul. Il campione in carica giocherà in partenza con il neozelandese Daniel Hillier e lo spagnolo Angel Ayora, due tra i favoriti insieme al cinese per questa settimana.
Insieme a loro 3, tuttavia, saranno presenti anche Eugenio Chacarra, vincitore dell’ultimo torneo disputatosi sul Dp World Tour (l’Indian Open), il danese Niklas Norgaard, il francese Romain Langasque e i sudafricani Dylan Naidoo, Daniel Van Tonder e Thriston Lawrence.
Tanti gli italiani in gara per il penultimo appuntamento dello stretch asiatico. A partire da Stefano Mazzoli, Matteo Manassero e Gregorio De Leo, sicuramente i 3 azzurri partiti meglio in questa stagione avendo fatto registrare rispettivamente 2 top 25 (all’Australian PGA Championship e all’Australian Open), un 9° posto e un T24 (all’Indian Open e al South African Open Championship) e una 9a piazza e un T23 ( al Qatar Masters e al Kenya Open).
Insieme a loro anche Filippo Celli e Guido Migliozzi. Il vicentino è lontano dai campi dal 22 febbraio scorso quando si classificò T70 al Kenya Open mentre Celli non è riuscito a passare il taglio in India chiudendo le prime due giornate in 77-78.
Qui di seguito il posizionamento nella Race to Dubai degli italiani in gara:
-De Leo 68°
-Manassero 79°
-Migliozzi 135°
-Mazzoli 149°
-Celli 190°