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Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Goizper-Antzuola – Bergara: orari, percorso, favoriti. Seixas per chiudere in bellezza
Ultima fatica per il Giro dei Paesi Baschi 2026. Spazio oggi alla sesta e tappa conclusiva: Goizper-Antzuola – Bergara, con oltre 3000 metri di dislivello. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.
Dove vedere in tv il Giro dei Paesi Baschi 2026? La sesta tappa della corsa non sarà visibile in diretta tv. La gara sarà visibile su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport vi offrirà, come sempre, la diretta live testuale della frazione, per non perdersi nulla.
PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI
Frazione breve, ma intensissima. Pronti, via si scala il GPM di Asentzio (5,4 km al 6,7%), poi un breve circuito da percorrere due volte dove si affronteranno le ascese di Elosua (7,2 km al 7,5%) e Azkarate (3,1 km al 6,3%). Usciti dal circuito ecco nuovamente Asentzio (7.2 km al 5.3%) ad anticipare il traguardo.
FAVORITI
Ultima perla di Paul Seixas che ha già vinto tre tappe? Molto probabilmente il giovane fuoriclasse transalpino si limiterà con la sua Decathlon CMA CGM Team a gestire la situazione per portarsi a casa la classifica generale. Tenteranno l’assalto Florian Lipowitz e Primoz Roglic, che probabilmente dovranno però conservare il podio in graduatoria. Da seguire la gran battaglia per il successo di tappa, in tanti ci proveranno sin dalle prime battute.
PROGRAMMA TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI 2026
Sabato 11 aprile – Sesta tappa Goizper-Antzuola – Bergara (135,2 km)
Orario di partenza: ore 14:07
Orario di arrivo stimato: ore 17:30 circa
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO DEI PAESI BASCHI 2026
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: dalle 15.00 Discovery Plus, HBO Max; dalle 15:15 Eurosport 1 HD e DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport