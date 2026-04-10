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Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Eibar-Eibar: orari, percorso, favoriti. Altra giornata da fughe?
Quinta e penultima frazione per il Giro dei Paesi Baschi, spazio oggi alla tappa che parte ed arriva in quel di Eibar. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.
PERCORSO
La frazione regina della corsa propone 3800 metri di dislivello in 176,2 chilometri, frutto di otto GPM. I corridori affrontano quattro asperità negli ultimi settanta chilometri Krabelin (5 km al 9,6%), Trabakua (3,3 km al 7,1%), Izua (4,1 km al 9,2%) e Urkaregi (5,2 km al 4,7%). In leggera salita anche il finale.
FAVORITI
Vista la classifica già delineata, con un Paul Seixas nettamente superiore ai rivali, la sfida sembra più per il podio. In chiave successo di tappa occhio alle fughe da lontano come abbiamo visto nei giorni scorsi, ci saranno tantissimi attacchi. Tra i più attesi Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG), Ben Healy (EF Education – EasyPost), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) ed i nostri Lorenzo Fortunato e Christian Scaroni.
PROGRAMMA TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI 2026
Venerdì 10 aprile – Quinta tappa Eibar – Eibar (176,2 km)
Orario di partenza: ore 13:05
Orario di arrivo stimato: ore 17:45 circa
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO DEI PAESI BASCHI 2026
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: dalle 15.00 Discovery Plus, HBO Max; dalle 15:15 Eurosport 1 HD e DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport