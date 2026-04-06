Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Bilbao-Bilbao: orari, percorso, favoriti. I big entrano in scena nella prova contro il tempo

Si parte dalla prova contro il tempo per inaugurare sei giorni di battaglie in grado di regalare spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati. I protagonisti non vedono l’ora di entrare in scena per aprire le danze. Il Giro dei Paesi Baschi prende il via con la tappa Bilbao-Bilbao di 13,9 chilometri.

La corsa iberica si articola come sempre in sei tappe con partenza da Bilbao e conclusione a Bergara dopo 810,1 chilometri. La frazione odierna non risulterà certamente decisiva ai fini della classifica generale, ma potrà fornire indicazioni significative sui rapporti di forza esistenti tra tutti gli autorevoli candidati che hanno messo nel mirino la vittoria finale.

Dove vedere in tv il Giro dei Paesi Baschi 2026? La quarta tappa della corsa non sarà visibile in diretta tv. La gara sarà visibile su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport vi offrirà, come sempre, la diretta live testuale della frazione, per non perdersi nulla.

PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI

Si parte con la prova contro il tempo che misurerà 13,9 chilometri e si snoderà lungo le strade di Bilbao. Il percorso propone in partenza la salita di Santo Domingo (2,4 km al 7,3% di pendenza media con punte dell’11%). Seguiranno poi una lunga discesa e un breve tratto pianeggiante prima dello strappo finale che porterà al traguardo, punto in cui si toccherà la pendenza massima del 19%.

FAVORITI

Siamo solo all’atto di apertura e parlare di sfida decisiva sarebbe certamente esagerato. È innegabile però pensare che l’odierna cronometro possa fornire indicazioni significative sui rapporti di forza tra i candidati al successo finale. Un tracciato totalmente pianeggiante avrebbe proiettato lo statunitense Brandon McNulty nel ruolo di candidato principale per la conquista della prima maglia di leader della classifica generale. I diversi tratti in salita e l’arrivo in pendenza su uno strappo al 19% rimescolano le carte e lasciano presagire un duello a tre tra il messicano Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG, il francese Paul Seixas della Decathlon CMA CGM Team, splendido secondo alla Strade Bianche, e lo spagnolo Juan Ayuso della Lidl-Trek, al rientro dopo la caduta della Parigi-Nizza. A recitare il ruolo di sorpresa e a far saltare il banco potrebbe essere il duo della Red Bull formato dallo sloveno Primoz Roglic e dal tedesco Florian Lipowitz.

PROGRAMMA PRIMA TAPPA GIRO DEI PAESI BASCHI 2026

Lunedì 6 aprile – Prima tappa Bilbao-Bilbao (13,9 km)

Orario di partenza: ore 14:30

Orario di arrivo stimato: ore 17:45 circa

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO DEI PAESI BASCHI 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: dalle 15.00 Discovery Plus, HBO Max; dalle 15:15 Eurosport 1 HD e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport