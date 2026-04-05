Tadej Pogacar può vincere le 5 Monumento in un anno? Roubaix il vero ostacolo: chi può impensierirlo

Storia, epicità, rivalità, record sono sempre state alla base del grande ciclismo, uno degli sport più impregnati di un certo alone di eccezionalità e di fascino che hanno contribuito a renderlo così vicino al grande pubblico in più di un secolo. Primati da battere, imprese da raccontare, duelli da vivere in scenari naturali, sulle strade dove anche il singolo amatore si può cimentare, su salite che parlano e raccontano qualcosa che trascende lo sport.

Ogni stagione ha il suo calendario da vivere, un rito quasi apotropaico che ci accompagna, un’abitudine confortevole, una certezza. A cominciare dalle Classiche Monumento che suscitano emozioni: l’unicità della corsa più lunga del mondo (la Milano-Sanremo), la viva religione della Ronde (il Giro delle Fiandre), le pietre infernali in Francia (la Parigi-Roubaix), la decana con le sue cotes spaccagambe (la Liegi-Bastogne-Liegi), le storiche salite della Classica delle foglie morte (il Giro di Lombardia).

Soltanto tre uomini sono riusciti a vincerle tutte almeno una volta in carriera: i belgi Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck e Rik Van Looy. Mai nessuno è riuscito a vincerle tutte nella stessa stagione (il massimo è stato di tre, con Merckx e Pogacar), ma ora l’impresa che segnerebbe la storia sembra essere alla portata dello sloveno Tadej Pogacar: il Campione del Mondo ha sfatato il tabù in via Roma e oggi ha firmato il tris dettando legge sull’Oude Kwaremont, dunque può sognare in grande nel 2026.

Il capitano della UAE Emirates ha di fronte a sé l’incognita più complicata: la Parigi-Roubaix, disputata per la prima e unica volta lo scorso anno e chiusa in seconda posizione alle spalle dell’olandese Mathieu van der Poel (cadde sul pavé mentre il duello si stava infiammando). La gara in terra transalpina è indubbiamente quella più insidiosa: forature e cadute sono dietro l’angolo, non ci sono salite e tutto può succedere.

I rivali non mancheranno: Mathieu van der Poel cercherà di replicarsi e ha nelle pietre uno dei suoi esercizi prediletti da autentico Campione del Mondo di ciclocross, il nostro Filippo Ganna ha dimostrato di avere la condizione per provarci dopo il trionfo alla Attraverso le Fiandre, il danese Mads Pedersen potrebbe stupire, il belga Wout van Aert vuole sognare in grande come altri suoi connazionali (Jasper Stuyven, Gianni Vermeersch, Arnadus De Lie, Florian Vermeersch, Jasper Philipsen).

Pogacar ha vinto le ultime due Liegi e dopo la Roubaix avrà modo di riposarsi due settimane per riprovarci in Belgio, poi a ottobre ci sarà il Lombardia di cui è dominatore incontrastato dal 2021. Sarà il primo ciclista a vincere tutte le Monumento in una sola stagione? E nel mezzo ci saranno anche il Tour de France e i Mondiali…