Gilf, Fitzpatrick fa doppietta all’RBC Heritage. Battuto Scheffler ai playoff

L’RBC Heritage è di nuovo di Matt Fitzpatrick. Il britannico, dopo essere passato in testa durante la 2ª giornata, è riuscito ad avere la meglio ai playoff contro Scottie Scheffler che, come l’europeo, ha chiuso le 72 buche canoniche in -18. È bastata una sola buca di spareggio per sancire il vincitore del 4º Signature Event di quest’anno, torneo che mette in palio 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx Cup ( al vincitore sono andati 3,6 mln di dollari).

Fitzpatrick fa, così, doppietta. Per il classe ‘94 su tratta del 4º titolo sul PGA Tour dopo lo U.S. Open nel 2022, il precedente titolo qui in South Carolina nel 2023 e la recente vittoria al Valspar Championship poche settimane fa.

In 3ª piazza in solitaria Si Woo Kim, fermatosi a -16 con un parziale nell’ultima giornata di -3. Top 5, invece, per Morikawa, English e Aberg, tutti e tre in T4 a -13.

Chiudono la top 10 Bud Cauley al 7º posto a -12 da solo, e Rickei Fowler, Kurt Kitayama, Patrick Cantlay e Gary Woodland in T8 a -11. Per Fowler si tratta della seconda top 10 in stagione dopo il 9º posto ottenuto all’Arnold Palmer Invitational. Per Scottie Scheffler si tratta della 5ª top 5 in 8 tornei disputati. Tra questi risultati uno è il titolo vinto in apertura di stagione al The American Express, torneo che mancava nel palmarès del n.1 al mondo.

Grazie a questa vittoria, Fitzpatrick vola al 2º posto della FedEx Cup List a 1,993.650 punti, appena dietro a Scheffler che si attesta sui 2,030.833. In terza posizione Collin Morikawa, staccato in maniera più decisa con, al momento, 1,719.250 punti. Adesso il PGA Tour toccherà la Louisiana per lo Zurich Classic, evento a coppie che si disputerà ad Avondale.