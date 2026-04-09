Gianpiero Lambiase verso la McLaren dal 2028: voci insistenti di un addio alla Red Bull

L’ingegnere di pista di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, potrebbe lasciare la Red Bull per passare alla McLaren nel 2028: lo scrive Sky Sport citando la testata neerlandese De Limburger, secondo cui Lambiase avrebbe accettato l’offerta del team britannico.

In F1 vige la regola del gardening, secondo cui dirigenti ed ingegneri sono costretti ad un lungo stop forzato prima di passare da una squadra all’altra: per questo motivo Lambiase cambierà casacca a partire dalla stagione 2028, approdando alla McLaren.

Cambierà anche il ruolo di Lambiase, che entrerà a far parte della squadra di Andrea Stella, il team principal della McLaren, e dunque non sarà più ingegnere di pista, ruolo che svolge assieme ad un’altra mansione, quella di Head of Racing Red Bull, che è sua dallo scorso anno.