Dove vedere in tv Sinner-Norrie oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming

Oggi, martedì 28 aprile (ore 11:00), Jannik Sinner affronterà il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, l’altoatesino vorrà dare un seguito al proprio cammino, prevalendo nella sfida contro il tennista del Regno Unito e cercando di elevare proprio livello di gioco rispetto ai match precedenti.

Un incontro che non ha uno storico dal momento che i due non si sono mai trovati l’uno contro l’altro in una partita ufficiale. Tuttavia, c’è stato modo di allenarsi insieme più volte e, da questo punto di vista, Sinner ha gonfiato il petto. Per stessa ammissione di Norrie, infatti, i set simulati nei training sono sempre stati ad appannaggio del pusterese.

Tuttavia, si sa quanto i match veri e propri siano diversi, per di più in un contesto molto particolare come quello di Madrid. Si gioca, come è noto, in altura e su una terra rossa molto veloce e scivolosa che non pochi problemi ha dato al n.1 del mondo nei suoi movimenti. Vedremo se il britannico saprà approfittare proprio di questo aspetto per mettere in difficoltà il suo avversario.

La partita tra Jannik Sinner e Cameron Norrie, valida per gli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid, aprirà il programma sul campo del Manolo Santana Stadium (ore 11:00). La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201); in streaming ci sarà la trasmissione su SkyGo, NOW e Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

DOVE VEDERE IN TV SINNER-NORRIE OGGI

Martedì 28 aprile

MANOLO SANTANTA STADIUM – Inizio alle 11:00

J. Sinner (1) vs C. Norrie (19) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201).

Non prima delle 13:00

L. Fernandez (24) vs M. Andreeva (9)

Non prima delle 16:00

V. Kopriva vs R. Jodar (WC)

Non prima delle 20:00

A. Sabalenka (1) vs H. Baptiste (30)

A seguire

J. Mensik (23) vs A. Zverev (2)

PROGRAMMA SINNER-NORRIE ATP MADRID 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport