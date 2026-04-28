Rafael Jodar verso il big match con Sinner: “Contento del mio gioco, sarà una nuova opportunità”

Rafael Jodar non si ferma e batte anche il ceco Vit Kopriva, venendo fuori alla distanza dopo un primo set in lotta ed imponendosi con il punteggio di 7-5 6-0 in meno di un’ora e mezza di gioco sul campo centrale della Caja Magica. Il teenager spagnolo si è qualificato così per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2026, in cui dovrà sfidare nella giornata di domani il numero uno al mondo Jannik Sinner.

Quella di oggi per il diciannovenne madrileno è la dodicesima vittoria negli ultimi tredici match disputati nel circuito maggiore, che gli consente di avvicinarsi ulteriormente alla top30 mondiale ed in particolare all’obiettivo (diventato ormai alla sua portata) di essere testa di serie agli Internazionali d’Italia e soprattutto al Roland Garros in assenza dell’infortunato Carlos Alcaraz.

“Sono molto contento del livello di gioco che ho espresso oggi ed in generale in questo torneo. È speciale giocare in casa, davanti a tante persone che conosco e che sono venute a sostenermi. Sono felicissimo di poter giocare un’altra partita domani“, le prime parole a caldo di Jodar durante l’intervista di rito in campo al termine del match vinto contro Kopriva.

Sulla pressione di essere l’unico tennista spagnolo rimasto in tabellone a Madrid e di dover affrontare il numero uno del ranking: “È un’altra opportunità. Bisogna recuperare bene, cercare di prepararsi al meglio e pensare a domani. Sarà un’altra partita difficile“.