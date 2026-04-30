Dove vedere in tv Italia-Giappone, Mondiali curling misto 2026: orario playoff, programma, streaming

L’Italia affronterà il Giappone nei playoff dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno concluso al secondo posto nel gruppo B e dunque affronteranno gli asiatici (terzi nel girone A) nel primo incrocio della fase a eliminazione diretta: in palio la qualificazione alla semifinale, da disputare contro l’Australia (prima classificata nella Pool A).

Gli azzurri stanno cercando di difendere il titolo iridato conquistato dodici mesi fa: il primo ostacolo è rappresentato dalla sempre ostica coppia composta da Tori Koana e Go Aoki, in caso di passaggio del turno saranno attesi al varco dai temibilissimi Tahli Gill e Dean Hewitt (un riferimento in campo internazionale). I Campioni del Mondo in carica puntano a raggiungere l’atto conclusivo, da disputare contro chi la spunterà nello spicchio di tabellone in cui il Canada attende la vincente di Svezia-Scozia.

L’appuntamento con i playoff è per venerdì 1° maggio alle ore 10.00, mentre le semifinali si disputeranno alle ore 19.00 nella giornata in cui alle nostre latitudini ricorre la Festa dei Lavoratori. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Giappone, playoff dei Mondiali 2026 di curling doppio misto. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE, PLAYOFF MONDIALI CURLING

Venerdì 1° maggio

Ore 10.00 Italia vs Giappone

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE CURLING: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.