Dove vedere Darderi-Cerundolo in tv oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming

Superare un grande amico, ma soprattutto un avversario ostico per guadagnarsi un posto negli ottavi di finale in quello che può sembrare il secondo atto di una questione di famiglia. Nell’incontro dei sedicesimi di finale del torneo ATP di Madrid Luciano Darderi, testa di serie numero diciotto, affronta l’argentino Francisco Cerundolo, sedicesimo favorito del tabellone spagnolo. L’incontro, terzo in programma sul Court 4, non inizierà prima delle 15:00.

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CERUNDOLO (NON PRIMA DELLE 15.00)

L’azzurro, al debutto, ha superato in maniera netta, 6-1 6-3 il punteggio finale, Juan Manuel Cerundolo, fratello di Francisco. Il livello della sfida si alza adesso ulteriormente e chiama il giocatore italiano ad elevare lo standard della sua prestazione per continuare il cammino. Nel bilancio dei precedenti il sudamericano conduce 3-2 e ha vinto il match giocato nella finale di quest’anno del torneo di Buenos Aires.

Cerundolo, reduce dai quarti conquistati nel torneo di Monaco, ha esordito nel torneo regolando l’esperto giocatore tedesco Yannick Hanfmann. Chi uscirà vincitore dalla battaglia odierna sfiderà negli ottavi di finale il vincitore del match tra il belga Alexander Blockx e il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero tre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Cerundolo, terzo turno del torneo ATP di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (211). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO DARDERI-CERUNDOLO ATP MADRID 2026

Lunedì 27 aprile

Court 4-dalle 11:00

Mariia Kozyreva/Miriam Skoch (CZE)-Ellen Perez/Demi Schuurs (AUS/NED, 8)

A seguire

Pablo Llamas Ruiz/Benjamin Winter Lopez (ESP, WC)- Austin Krajicek/ Nikola Mektic (USA/ CRO)

Non prima delle 15:00

ARG • Francisco Cerundolo (ARG, 16)- Luciano Darderi (ITA, 18) – Diretta tv Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix

Non prima delle 17:00

Su-Wei Hsieh/Sofia Kenin (TPE/USA, 7)- Katie Boulter/ Venus Williams (GBR/USA, WC)

PROGRAMMA DARDERI-CERUNDOLO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv

Diretta streaming: OA Sport