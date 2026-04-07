Division I World Cup, l’Italia a caccia di conferme. Gli azzurri sfidano gli Stati Uniti

Vincere per avvicinare l’obiettivo qualificazione, consolidare quanto ha già funzionato nell’impegnativo test d’ingresso e migliorare gli aspetti del gioco su cui il gruppo vanta ancora significativi margini di crescita. Nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone B della Division I di World Cup l’Italia affronta ad Alessandropoli, fischio d’inizio previsto questa sera alle 18:45, gli Stati Uniti, travolti 16-7 dalla Croazia nel match che ha concluso la giornata inaugurale.

La prova d’esordio contro gli iberici ha evidenziato la tempra caratteriale di un gruppo che, nel momento più caldo di una sfida rovente, ha continuato a giocare e ha trovato la stoccata vincente con il terzo centro personale di Carnesecchi prima di chiudere definitivamente i conti con il sigillo conclusivo di Guerrato.

Le note positive di giornata sono state la solidità del collettivo e l’eccellente interpretazione di una fase difensiva che ha annullato sei inferiorità numeriche sulle dieci affrontate e non ha concesso reti dai sei metri ad una temibile batteria di tiratori perimetrali come quella spagnola. Migliorabile la qualità della circolazione della palla e il cinismo necessario a finalizzare in gol le diverse occasioni create.

Ottima la prova offerta da Nicosia che, a parte il gol subito da porta a porta da Aguirre, ha risposto con una serie di parate determinanti alla fiducia accordatagli dall’allenatore che lo ha rilanciato dal primo minuto dopo diversi mesi d’assenza. Ha ricevuto un minutaggio importante e ha risposto con una prova maiuscola Alessandro Carnesecchi. Il mancino toscano del Circolo Canottieri Ortigia sta crescendo in maniera esponenziale e ha lasciato il segno griffando tre reti decisive nei momenti chiave della contesa, denotando tra l’altro notevole personalità.

La formazione allenata da Dejan Udovicic rappresenta il giusto mix tra l’esperienza dei veterani e il talento dei giovani. L’attaccante della Pro Recco Max Irving è il leader di una formazione che trova la sua forza principale in una eccellente batteria di tiratori perimetrali come Hannes Daube, il palermitano Nikolas Saveljic e i gemelli Dodd, elementi che sanno sfruttare al meglio le proprie abilità balistiche con il nuovo regolamento. Si prospetta all’orizzonte una partita fisica, agonisticamente vibrante e nella quale bisognerà lottare palla su palla, consapevoli che la situazione potrebbe sbloccarsi anche solo nei minuti finali.