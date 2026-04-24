Davide Tardozzi: “Buoni segnali in queste pre-qualifiche, Bagnaia e Marc Maquez possono crescere”

Tre Ducati nella top-5 delle pre-qualifiche del GP di Spagna, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, Alex Marquez ha ottenuto il miglior tempo di 1’35″704 a precedere di 0″333 Fabio Di Giannantonio e di 0″506 Marco Bezzecchi. Marc Marquez ha concluso in quarta posizione a 0″523, mentre Francesco Bagnaia ha terminato sesto a 0″561. Pecco è stato anche condizionato da una caduta in curva-1 a inizio turno.

Ad analizzare quanto è accaduto ci ha pensato il Team Manager di Ducati, Davide Tardozzi: “La Ducati c’è, abbiamo tanti piloti in top-10 e Alex (Marquez, ndr.) ha fatto un giro sensazionale. Per quanto riguarda i nostri, Bagnaia ha fatto un po’ di fatica per via della caduta e ha rallentato il suo lavoro, mentre Marc Marquez ha un piccolo problema in percorrenza. Non si sente ben saldo sull’asfalto“, ha analizzato Tardozzi.

Parlando del lavoro fatto della Rossa, il Team Manager ha dichiarato: “Dall’Igna e gli ingegneri hanno lavorato alacremente e c’è stato anche un confronto coi team clienti. Questo credo abbia portato a dei frutti e quanto è emersi nel primo giorno di Jerez ci conforta“.

A chi ha poi parlato troppo presto di crisi, Tardozzi ha rivolto questo messaggio: “Non c’è mai stata, semplicemente Aprilia ha fatto un grandissimo salto di qualità. Bisogna anche sottolineare il lavoro degli altri. Pensando a domani, sia Marc che Pecco possono crescere“.