Da Livorno alle Olimpiadi e a caccia di nuovi traguardi: Francesca Fangio si racconta a Swim Zone
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Nuovo appuntamento con Swim Zone, il format dedicato al nuoto: ospite della puntata è Francesca Fangio, specialista dei 200 rana e protagonista del nuoto italiano degli ultimi anni.
Livornese, classe 1995, Fangio si è messa in luce fin da giovane distinguendosi non solo nella rana ma anche nei 200 e 400 misti. La convocazione in Nazionale arriva presto, con la partecipazione agli Europei juniores di Belgrado, mentre nel 2014 conquista il secondo posto agli Assoluti prima di affermarsi definitivamente nel 2015 con il titolo italiano.
La svolta della carriera arriva sei anni più tardi con il record italiano nei 200 rana, strappato a Ilaria Scarcella dopo ben 12 anni, e il debutto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.
Il 2022 segna un’altra tappa fondamentale: nella piscina del Foro Italico conquista il suo primo podio europeo con l’argento nella 4×100 misti mista, mentre nel 2024 ottiene la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 grazie a un’ottima prestazione al Settecolli.
Nel palmarès anche una medaglia di bronzo agli Europei in vasca corta di Kazan 2021, ulteriore conferma della sua continuità ad alto livello.
🎙️ In questa intervista, Francesca Fangio si racconta tra carriera, sacrifici e obiettivi futuri.
Conducono: Sofia Altavilla, Alessia Polieri ed Enrico Spada
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