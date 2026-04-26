Cobolli-Vallejo, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming

Due giorni dopo aver battuto in rimonta all’esordio l’argentino Camilo Ugo Carabelli, arriva un nuovo esame sudamericano per Flavio Cobolli che scenderà in campo lunedì 27 aprile per affrontare il qualificato paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo in occasione dei sedicesimi di finale del Madrid Open 2026, quarto Masters 1000 della stagione.

È un’occasione da non perdere per il n.10 del seeding, sicuramente favorito contro un giocatore distante dalle posizioni di vertice della classifica mondiale (n.96 ATP) ma in grande crescita e reduce da una sequenza di quattro vittorie consecutive sulla terra rossa madrilena tra qualificazioni e tabellone principale. Vallejo ha eliminato nell’ordine Grigor Dimitrov e Learner Tien senza perdere neanche un set, quindi non va sottovalutato, ma Cobolli ha le carte in regola per superare quest’ostacolo e raggiungere gli ottavi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Vallejo, valevole per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (canale esatto da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-VALLEJO ATP MADRID 2026

Lunedì 27 aprile

Stadium 3 – Inizio alle ore 11.00

A. Li vs L. Fernandez

A seguire, ma non prima delle 13.00

S. Sierra vs K. Pliskova

A seguire, ma non prima delle 15.00

M. Andreeva vs A. Bondar

A seguire

A. Blockx vs F. Auger-Aliassime

A seguire

Flavio Cobolli vs Adolfo Daniel Vallejo

PROGRAMMA COBOLLI-VALLEJO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale esatto da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.