Christian Mantegazza vince i 200 rana ai Campionati Italiani: tempo non esaltante
Si aggiudica i 200 rana Christian Mantegazza, che conquista anche il suo pass per gli Europei di Parigi con il tempo di 2:10.03. Il crono, sebbene rispetti lo standard fisssato dalla federazione, non soddisfa forse le aspettative del ragazzo classe 2005, che già da qualche stagione sembra poter e voler mettere la propria firma nella storia della rana italiana. Dopo un avvio di gara aggressivo, dettato anche dal secondo arrivato Alessandro Fusco, la svolta per il nuotatore del Nuoto Team Trezzo risulta essere dalla seconda vasca in poi.
Il suo tocco finale rimane a qualche decimo dal personale, fermo a 2:09.39, nutoato al Settecolli di Roma dell’anno scorso.
Andrea Prapugicu conquista l‘argento in 2:11.68, migliorando di quasi quattro secondi il proprio personale realizzato soltanto ad Agosto 2025. Completa il podio in terza posizione Alessandro Fusco con 2:1221, lontano dal suo migliore di 2:09.89 nuotato solo quest’estate alle Universiadi di Berlino.