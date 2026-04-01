La Reale Mutua Fenera Chieri è pronta a vivere un’altra serata europea di altissimo livello. Mercoledì 1 aprile alle 20.00, al Pala Gianni Asti di Torino, la formazione piemontese affronterà il Galatasaray Istanbul nella gara d’andata della finale di CEV Cup femminile, primo capitolo di un confronto che mette ancora una volta di fronte Italia e Turchia in una sfida dal grande fascino tecnico e simbolico. Tra le protagoniste più attese c’è senza dubbio Myriam Sylla, che torna in Italia da avversaria dopo la prima stagione vissuta con il club turco.

LA DIRETTA LIVE DI CHIERI-GALATASARAY DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00

Per Chieri si tratta di un appuntamento di grande prestigio, che arriva in una fase delicata della stagione. La squadra allenata da Nicola Negro, dopo l’eliminazione nei quarti di finale dei playoff di Serie A1 contro Novara, ha saputo reagire con determinazione, infilando una serie positiva nella post season valida per il piazzamento europeo. Quattro vittorie consecutive hanno restituito fiducia e solidità a un gruppo che ora si presenta all’appuntamento continentale con rinnovata consapevolezza. Anche il Galatasaray si presenta alla finale con motivazioni elevate. Nel campionato turco ha chiuso la regular season al quinto posto, guadagnandosi l’accesso ai playoff per il piazzamento europeo. Nella semifinale della fase 5°-8° posto le giallorosse hanno subito fatto la voce grossa, imponendosi 3-0 sul campo del THY. La squadra guidata da Alberto Bigarelli, tecnico italiano con un recente passato a Bergamo, arriva quindi alla sfida con un mix di esperienza internazionale e profondità di roster.

Il ritorno di Myriam Sylla rappresenta uno degli elementi più suggestivi della partita. La schiacciatrice azzurra, campionessa olimpica e mondiale, è stata protagonista per anni nel campionato italiano e ora si ritrova di fronte a una squadra del suo Paese in una finale europea. La sua presenza aggiunge un ulteriore livello emotivo a una sfida che si preannuncia già molto equilibrata dal punto di vista tecnico.

Il percorso europeo di Chieri è stato convincente e costruito con continuità. Le piemontesi hanno superato il Vasas nei primi turni, per poi imporsi sul Vandoeuvre e sul Bielsko-Biala, mostrando una crescita costante. Nei quarti è arrivato un doppio successo contro il Budowlani Lodz, mentre in semifinale la squadra di Negro ha dovuto tirare fuori il massimo contro il Dresdner, rimontando in Germania al tie-break e chiudendo poi i conti al ritorno con un’altra vittoria combattuta. Un cammino che ha evidenziato carattere, resilienza e capacità di gestire i momenti più complicati. Il Galatasaray, invece, ha mostrato una progressione costante e una notevole solidità. Dopo aver eliminato Porto, Roeselare, Stoccarda e Levallois Paris, la formazione turca ha dominato la semifinale contro il Voluntari, vincendo sia all’andata che al ritorno con un netto 3-0. Un segnale chiaro della qualità e della profondità di una squadra che può contare su numerose soluzioni offensive.

Dal punto di vista tecnico, il Galatasaray presenta un roster di alto livello: in regia c’è l’olandese Britt Bongaerts, ex Perugia, mentre in panchina figura una leggenda del volley turco come Naz Aydemir Akyol. L’opposta titolare è Alexia Carutasu, mentre tra le alternative spicca Kaja Grobelna, volto noto anche in Italia. In banda, oltre a Sylla, trova spazio Ilkin Aydin, mentre dalla panchina può entrare la statunitense Alexandra Frantti. Al centro agiscono Yuanyuan Wang ed Eline Timmerman, con una linea di ricezione guidata dal libero Eylül Akarçeşme Yatgın.

Il fischio d’inizio è in programma al Palaport Gianni Asti di Torino mercoledì 1 aprile con inizio alle 20.00. La partita non sarà trasmessa in diretta tv, mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky) e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Reale Mutua Fenera Chieri e Galatasaray Istanbul.

A CHE ORA LA CEV CUP DI VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 1 aprile – Palaport Gianni Asti di Torino

Ore 20.00 Reale Mutua Fenera Chieri vs Galatasaray Istanbul

PROGRAMMA CEV CUP VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: diretta Tv non prevista

Diretta streaming: Dazn, Eurovolley tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport