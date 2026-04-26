Chi è il prossimo avversario di Musetti a Madrid? Ostacolo esigente: ha sfidato Sinner in una recente finale 1000

Lorenzo Musetti ha superato con grande autorità l’insidioso olandese Tallon Griekspoor, riuscendo a imporsi con il punteggio di 6-4, 7-5 e a qualificarsi agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano sembra essere sulla retta via per tornare ai fasti dei giorni migliori e i problemi fisici che lo hanno attanagliato negli ultimi mesi sembrano essere alle spalle, anche se un primo vero esame si avrà in occasione del prossimo appuntamento sulla terra rossa della capitale spagnola.

Il numero 9 del mondo se la dovrà infatti vedere con il temibile ceco Jiri Lehecka, che oggi ha travolto lo statunitense Alex Michelsen con il perentorio riscontro di 6-4, 6-2. Stiamo parlando del numero 14 del ranking ATP, che lo scorso 29 marzo perse la finale del Masters 1000 di Miami contro Jannik Sinner e che al successivo Masters 1000 di Montecarlo è stato frenato dal kazako Alexander Bublik agli ottavi di finale. Esame decisamente probante per il talentuoso toscano, in palio la qualificazione al quarto di finale contro chi la spunterà tra l’argentino Etcheverry e il francese Fils.

Il 24enne è sotto per 2-1 nei precedenti con il coetaneo: Musetti ha vinto l’ultimo testa a testa, disputato lo scorso anno in occasione dei sedicesimi di finale a Montecarlo (1-6, 7-5, 6-2), mentre perse ai quarti di Rotterdam nel 2022 (6-3, 1-6, 7-5) e ai 32mi di finale del Masters 1000 di Miami nel 2023 (6-4, 6-4). L’unico successo è stato dunque ottenuto proprio sul mattone tritato, mentre gli ormai datati ko si sono materializzati sul cemento.