Sollevamento pesi, le entry list aggiornate degli Europei 2026: assente Pizzolato, folto gruppo femminile

Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento della stagione che si terrà a Batumi (Georgia) dal 19 al 26 aprile. La rassegna continentale assoluta rappresenterà una prova generale interessante per tanti big o giovani emergenti europei in attesa del periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028 che si aprirà il 27 luglio di quest’anno.

A meno di un mese dall’inizio della manifestazione è stato pubblicato dall’EWF un aggiornamento delle entry list per i Campionati d’Europa 2026, che ha visto diminuire di tre unità il contingente azzurro rispetto all’elenco preliminare. Ad oggi sono infatti 11 gli atleti italiani iscritti, anche se tre di loro vengono indicati attualmente come riserve (status che può ancora essere modificato da qui alla vigilia della competizione).

Il roster tricolore sarà composto da Sergio Massidda (65 kg), Oscar Reyes Martinez (riserva nei 79 kg) e Cristiano Giuseppe Ficco (88 kg) nel settore maschile, quindi non è prevista la partecipazione di Nino Pizzolato. Al femminile sono state selezionate Giulia Imperio (48 kg), Celine Delia (53 kg), Noemi Filippazzo (riserva nei 58 kg), Martina Chiacchio (63 kg), Chiara Piccinno (riserva nei 63 kg), Giulia Miserendino (69 kg), Genna Toko Kegne (77 kg) e la sedicenne Sara Dal Bò (86 kg).

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