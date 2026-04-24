Calcio a 5: Meta Catania, è tuo lo scontro diretto in Serie A! Bene Roma e Sporting Sala Consilina

La tranche d’apertura della 28esima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 ha già regalato gol, emozioni forti e modifiche – temporanee – alla classifica del massimo campionato italiano di futsal. Nello scontro al vertice a prevalere è stata la Meta Catania: gli scudettati si sono imposti 1-2 in trasferta sul campo della L84 Torino.

Padroni di casa in vantaggio dopo 1 minuto con Josiko, in un match pieno di colpi di scena, deciso nel finale dalla clamorosa doppietta di Turmena fra il 38′ e il 39′. Etnei ora a 58, con 3 punti di vantaggio sui torinesi. A proposito di blitz in trasferta, arriva il 3-6 con cui la Roma batte il CDM Futsal. Capitolini che partono forte, poi subiscono il ritorno avversario, risolvendo definitivamente la pratica nel finale, anche grazie agli squilli (2) di Cutrupi.

Pesantissimo 3-2 dello Sporting Sala Consilina sulla Feldi Eboli. Nel derby campano, i padroni di casa la spuntano grazie a un autorete di Dalcin arrivato a meno di un minuto dalla fine. Infine il 2-2 fra Capurso e Cosenza, non una buona notizia per i calabresi – al netto del punto in rimonta in trasferta – che ormai vedono la retrocessione vicinissima. Domani, sabato 25 aprile, queste le partite in agenda: Active Network-Mantova, Came Treviso-Napoli, e Genzano-Sandro Abate. A riposare è la Fortitudo Pomezia.