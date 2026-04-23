Calcio a 5
Calcio a 5: 28esima di regular season. Turno decisivo per la Serie A
La terzultima giornata della regular season della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 si preannuncia come uno snodo decisivo verdetti pensando ai verdetti che potranno venire fuori per la classifica del massimo torneo italiano di futsal, a tutti i livelli: dalla zona playoff a quella per la retrocessione.
Riflettori puntati sulla sfida al vertice tra L84 Torino e Meta Catania: in palio ci sono punti pesantissimi per la corsa al primato. Un eventuale pareggio potrebbe sorridere maggiormente ai piemontesi, forti del successo nello scontro diretto dell’andata, anche se in un’annata così equilibrata ogni calcolo rischia di essere ribaltato.
Se in alto si lotta per la vetta, in basso la tensione è forse ancora più alta. La sfida tra Global Work Capurso e Pirossigeno Cosenza rappresenta un autentico spareggio salvezza: per i calabresi, una sconfitta significherebbe dire addio alle possibilità di permanenza in categoria. A rendere il quadro ancora più intricato c’è la situazione della Fortitudo Pomezia, ferma per turno di riposo ma potenzialmente decisiva in caso di arrivo a pari punti, con gli scontri diretti in equilibrio perfetto.
Non mancano poi altri incroci dal pesante peso specifico. La sfida tra Ecocity Genzano e Sandro Abate mette in palio punti cruciali in ottica playoff, con le due squadre appaiate all’ottavo posto, ultimo vagone valido per la post season. Grande attesa anche per il derby di fra Sporting Sala Consilina e Feldi Eboli, una sorta di antipasto delle sfide che potrebbero riproporsi nelle serie ad eliminazione diretta.
Attenzione anche alla “corsa per il podio”: la stessa Feldi deve guardarsi le spalle dagli assalti di Napoli e Roma, entrambe impegnate in trasferta rispettivamente contro Came Treviso e CDM Futsal.
Infine Active Network–Saviatesta Mantova: i laziali “galleggiano” fra salvezza e sogni playoff, mentre i lombardi non hanno alternative alla vittoria se vogliono continuare a sperare di giocare la Serie A anche l’anno prossimo.