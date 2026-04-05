Remco Evenepoel: “L’anno prossimo probabilmente sarò alla Milano-Sanremo”. E sulla Roubaix di domenica…

Debutto di gran qualità per Remco Evenepoel al Giro delle Fiandre. Sulle pietre del Belgio il padrone di casa, campione olimpico in carica, si è destreggiato al meglio andandosi a prendere una gran terza posizione alle spalle di Tadej Pogacar e Remco Evenepoel.

Le parole dell’uomo della Red Bull – BORA – hansgrohe ai microfoni di Spaziociclismo: “Sono arrivato nella posizione che mi meritavo oggi. Rispetto a Tadej e Mathieu, gli sforzi che faccio seduto in sella sono molto diversi rispetto al loro livello. Penso che questa sarà l’unica cosa da cambiare, è il punto in cui sono più forti e migliori di me. Per molto tempo, sono stato al loro livello tra un muro e l’altro. Come prima volta comunque è andata molto bene, possiamo soltanto essere soddisfatti“.

Poi uno sguardo al futuro, soprattutto alla Parigi-Roubaix di domenica: “Lascio uno spiraglio, ma penso che altri abbiano magari già chiuso la porta del tutto. Dovremo parlarne comunque. Non prometterò niente. È ancora presto, eh. Non posso dire nulla, perché negli ultimi tempi abbiamo mentito abbastanza”.

Più certezze invece per la Milano-Sanremo: “Con i finali come li corrono ora, magari mi si addice ancora meglio. L’anno prossimo probabilmente ci sarò”.