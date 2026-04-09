Dalla pallanuoto alla Nazionale italiana di beach volley, passando per le scuole di sabbia e il lavoro con grandi campioni: la storia di Davide Borraccino è una delle più interessanti del momento nel panorama azzurro.

Cresciuto inizialmente come pallanuotista e poi come pallavolista, Borraccino ha scoperto il beach volley relativamente tardi, ma ha già bruciato le tappe. Negli ultimi mesi ha avuto l’opportunità di giocare al fianco di un campione come Daniele Lupo, ottenendo risultati importanti nel Campionato Italiano e attirando l’attenzione dello staff azzurro guidato da Paolo Nicolai.

La chiamata in Nazionale italiana rappresenta un punto di svolta per la sua carriera: nei prossimi mesi potrebbe arrivare anche l’esordio internazionale, in coppia con Marco Viscovich.

In questa puntata di Beach Zone, il magazine dedicato al beach volley, Davide Borraccino si racconta tra passato, presente e futuro, ospite di Simona Bastiani, Cindy Lee Fezzi ed Enrico Spada.

👉 Un’intervista da non perdere per conoscere uno dei nuovi volti del beach volley italiano!

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