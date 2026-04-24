Basket, Venezia-Milano il ‘big match’ della 28a giornata di Serie A. Impegni casalinghi per Virtus Bologna e Brescia

Un altro grande weekend da vivere per la Serie A di basket con la ventottesima giornata della regular season 2025-2026 in programma, con ancora un ultimo posto per i playoff da assegnare e diverse squadre in lotta per non retrocedere: andiamo a presentare quindi brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese.

Il primo anticipo previsto domani alle ore 18:15 vede l’APU Old Wild West Udine affrontare l’Acqua San Bernardo Cantù, con i lombardi reduci dal successo nel derby contro Varese per andare a +4 sull’ultimo posto in classifica condiviso tra Treviso e Sassari. Alle ore 19:30 la Guerri Napoli ospita la Dolomiti Energia Trentino, con l’Aquila che cerca di tenere ancora vive le speranze di centrare la post-season mentre i partenopei rimangono a quota 18 punti al pari di Cantù e Udine. Passando poi a domenica 26 aprile ecco alle ore 16:00 la sfida di cartello di questo turno ovvero Reyer Venezia-Olimpia Milano, con le due squadre appaiate a 36 punti in classifica dietro alla coppia di testa composta da Virtus Bologna e Germani Brescia.

Un’ora più tardi, alle ore 17:00, l’Openjobmetis Varese se la vedrà contro la Vanoli Cremona per provare a rialzare la testa dopo il ko contro gli acerrimi rivali di Cantù e confermare l’ottava piazza che vale l’accesso ai playoff. Il PalaBigi di Reggio Emilia sarà invece teatro del match tra l’Unahotels e la Bertram Derthona Tortona con inizio previsto alle ore 18:00, mentre alle ore 18:30 la Virtus Bologna ospita la Pallacanestro Trieste per confermarsi in vetta alla graduatoria. Completa il programma della ventottesima giornata il posticipo delle ore 19:00 tra la Germani Brescia e la Nutribullet Treviso, con la Leonessa che vuole rimanere in scia alla Virtus Bologna mentre la Nutribullet cerca punti pesanti per la salvezza – osserva infine un turno di riposo la Dinamo Sassari.