Basket femminile, gara-2 potrebbe valere lo scudetto per la Reyer Venezia. Schio vuole tenere aperti i giochi

È ormai tutto pronto al Taliercio per la gara-2 delle finali scudetto tra l’Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio. Alle ore 20.15 si alzerà la palla a due di un match che potrebbe essere decisivo, consegnando alle padrone di casa, in caso di vittoria, il quarto titolo italiano della storia. Di fronte però ci sarà una Schio rabbiosa, senza nulla da perdere, che proverà in tutti i modi a forzare la gara-3.

Le orange hanno tre giorni fa preso una batosta in casa che potrebbe ancora lasciare qualche strascico. Venezia ha infatti giocato una partita impeccabile, conquistando il primo punto nella serie (il più importante perché ottenuto in trasferta) ed ora viaggia sulle ali dell’entusiasmo verso il bis che darebbe loro lo scudetto. Di fronte però ci sarà una Famila Wuber diversa, conscia degli errori e desiderosa di pareggiare i conti con la possibilità di giocare domenica il match decisivo tra le mura amiche.

Quest’anno Schio ha già strappato due vittorie in casa delle grandi rivali tra Campionato ed Eurolega e dovrà indubbiamente ripetere quelle prestazioni. La squadra più titolata di Italia spera di affidarsi all’estro di Giorgia Sottana, grande punto di riferimento, ed all’esplosività di Jessica Shepard, in ombra in gara-1. Dall’altra parte la Reyer punta nuovamente su Mariella Santucci, top scorer lunedì, e sul lavoro in entrambe le metà campo di Kaila Charles. Ci si aspetta quindi una partita di grande livello tra due squadre di grande livello che non a caso continuano a dominare il nostro Campionato.