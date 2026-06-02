Basket, Luigi Suigo continua a crescere nelle proiezioni del Draft 2026

Luigi Suigo rappresenta sicuramente uno dei perni del futuro del nazionale italiana di pallacanestro. Il centro classe 2007 ha deciso di proseguire il sogno di giocare il prossimo anno in NBA, visto che è ancora presente all’interno del Draft. Il ragazzo cresciuto nell’Olimpia Milano, però, ha ancora fino al prossimo 13 giugno la possibilità di uscire dalla lista di giocatori eleggibili.

Una situazione quella di Suigo che è in continua evoluzione. Infatti il diciannovenne continua a crescere nelle proiezioni dei vari Draft che vengono compilati dai principali organi di stampa americana. Al momento secondo quello di ESPN, Suigo dovrebbe essere eletto al secondo giro, come scelta numero 32, mentre per Yahoo addirittura dovrebbe entrare nel primo giro e finire alla 22.

Sicuramente una forbice molto elevata e dunque è davvero complicato capire realmente quale potrà essere il futuro di Suigo. Il giocatore è sicuramente apprezzato per il suo fisico (già soprannominato Italian Wemby) e per le sue qualità in attacco, ma restano dei dubbi invece per quanto riguarda gli aspetti della difesa.

Molto probabilmente Suigo deciderà nei prossimi giorni cosa fare. L’ipotesi è quella che se non dovesse essere chiamato tra i primi venti potrebbe anche decidere di togliersi dal Draft e provarci dunque il prossimo anno.