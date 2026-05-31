Baseball: Parma e Bologna sopravvivono al caos del sabato di Serie A

In una giornata caratterizzata dal caos più assoluto, la Serie A Gold vede soltanto Parma (e Bologna) sopravvivere a un viavai di risultati forse non propriamente preventivati. Andiamo a osservare con ordine l’andamento del sabato sul diamante in chiave italiana. Si passerà molto rapidamente sul citato Parmaclima, autore di un perentorio 17-2 in sei riprese nei confronti della Camec Collecchio.

San Marino subisce una sconfitta non proprio attesa, per usare un eufemismo, contro il Farma Crocetta. L’intergirone colpisce la squadra del Titano nel modo sbagliato: 3-9 in una gara-1 nella quale il fatto clamoroso è legato agli otto punti del Farma nell’ottavo inning, con tanto di chiusura fornita dal fuoricampo da tre punti di Marchesi che fissa il risultato definitivo. In gara-2 San Marino, poi, rischia ancora, e si salva solo con un ultimo inning da sei punti che vale l’8-2 con singoli di Pieternella (più errori vari difensivi), Antonia e Colmenares e doppio di Guevara.

Anche Nettuno i suoi problemi li ha contro Macerata, che in gara-1 nelle Marche vince per 9-4 in un match nel quale, tra le altre cose, si segnala un bel fuoricampo di Morresi nel quinto inning. Gara-2 va a Nettuno per 10-7, ma fino all’ultimo inning davanti c’era l’Hotsand per 7-4. Qui, poi, arrivano uno dietro l’altro tre singoli-punto, una volata di sacrificio e due basi su ball del club laziale.

Mentre la Fortitudo Bologna s’impone con un 7-5 che è decisamente più complesso di quanto già dica un risultato molto teso contro Reggio Emilia, c’è anche il derby di Grosseto allo Jannella. Lo vince la Big Mat per 6-4 sulla BBC, approfittando di un grande settimo inning da cinque punti con protagonisti Noguera, Marucci e gli errori difensivi da parte della BBC.