Atletica, rinviata l’apertura di Diamond League: posticipata la tappa di Doha, calendario rivisto

La prima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica, è stata rinviata a causa della complessa situazione geopolitica in Medio Oriente: il debutto era previsto per il prossimo 8 maggio a Doha (Qatar), ma al momento non ci sono le condizioni per scendere effettivamente in pedana e in pista, dunque gli organizzatori sono stati costretti a posticipare la competizione.

Se ci saranno dei miglioramento nell’area, il meeting di Doha verrà recuperato il 19 giugno, altrimenti si dovrà fare i conti con una possibile cancellazione. La decisione è stata presa, come si legge nel comunicato, “nell’interesse della sicurezza degli atleti e degli spettatori”. La nota è stata diffusa poche ore dopo l’annuncio del cessate il fuoco tra USA, Iran e Israele per le prossime due settimane.

La Diamond League si aprirà dunque il 16 maggio a Shanghai e resterà in Cina per la tappa di Xiamen (23 maggio), poi è previsto il trasferito a Rabat (Marocco) per la serata del 31 maggio. Il circuito sbarcherà poi a Roma per il Golden Gala (4 giugno allo Stadio Olimpico), rimanendo in Europa per i meeting di Stoccolma (Svezia, 7 giugno) e Oslo (Norvegia, 10 giugno). La finestra per l’eventuale recupero di Doha è stata trovata prima di Parigi (28 giugno) ed Eugene (4 luglio).