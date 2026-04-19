Andrea Vavassori il cammino a Barcellona con Pierre-Hugues Herbert finisce in finale

Non si è conclusa con l’agognata vittoria, ma la settimana di Barcellona, per Andrea Vavassori, può senza dubbio dirsi positiva. Rimasto temporaneamente senza l’abituale compagno Simone Bolelli, cui va tutto l’augurio del mondo di superare presto il lutto della morte del padre, il torinese è arrivato in finale nell’ATP 500 catalano insieme al francese Pierre-Hugues Herbert.

Entrati in tabellone contro il forte due composto da Mate Pavic e Marcelo Arevalo, Vavassori ed Herbert hanno sconfitto il croato e il portacolori di El Salvador per 6-4 6-2, per poi superare con l’invertito punteggio gli spagnoli Daniel Rincon e Oriol Roca Batalla.

In semifinale superati anche il monegasco Romain Arneodo e l’australiano Marc Polmans, stavolta con un 6-4 6-4. In finale, però, hanno dovuto cedere per 6-3 6-4 ai numeri 1 del seeding, Lloyd Glasspool e Julian Cash: i britannici sono attualmente al numero 4 e 5 del mondo.

Vavassori, con questa finale, rimane da solo al numero 14 del ranking ATP di doppio, mentre Herbert, che a 35 anni ormai si dedica in maniera ben più che prevalente a questa specialità nella quale ha vinto cinque Slam, risale al numero 58 (è stato al massimo numero 2 nel 2016). Il torinese tornerà in campo già nella settimana in arrivo: lo farà al Challenger che si gioca al TC Garden di Roma, avendo ricevuto una wild card sia in singolare che in doppio, dove giocherà con il fratello Matteo.