Alexander Zverev sconsolato: “Sinner è come un muro”

Un nuovo boccone amaro da mandar giù per Alexander Zverev, sconfitto piuttosto nettamente da Jannik Sinner ancora una volta. Sulla terra rossa di Montecarlo, il tedesco sperava di porre fine alla serie di vittorie negli scontri diretti del suo avversario, ma il penultimo atto nel Principato non ha invertito la tendenza, anzi…

Sinner ha sciorinato una prestazione splendida, dominando dall’inizio alla fine e concedendo solo cinque game al tedesco. Il 6-1 6-4 la dice lunga sulla differenza che c’è stata in campo tra il pusterese e il n.3 del mondo. In conferenza stampa, quindi, Zverev non ha potuto fare altro che riconoscere i meriti del suo avversario.

“In questo momento Jannik è più difficile per me affrontarlo. Quando non giochi al tuo livello massimo contro di lui, allora poi perdi molto velocemente. A Indian Wells forse non avevo giocato così bene, qui forse ero un pochettino stanco. Ma quando non sei al meglio del meglio, con Sinner non hai una possibilità perché è come giocare contro un muro. Non ti dà nulla” , ha analizzato il teutonico (fonte: Eurosport).

“Penso di essere ok, di stare giocando piuttosto bene. Forse questa settimana non ho giocato al 100%, ma per tutto il torneo. Ma come si è detto, quest’anno sto perdendo solo contro Jannik e Carlos Alcaraz, quindi devo provare a cambiare questa cosa“, ha sottolineato.

Partita di Montecarlo che si discosta molto da quella di Miami: “In Florida è stato un match molto più equilibrato. Sì, ho perso in due set, ma il secondo sarebbe potuto andare dalla mia parte — sentivo di avere più occasioni di lui nel secondo. Qui invece non ho avuto molte possibilità, quindi questa è la differenza principale” .