Alex Marquez dominatore del venerdì a Jerez. Bezzecchi solido, Martin in affanno

Dopo quasi un mese di pausa, il Mondiale MotoGP è ripartito quest’oggi a Jerez de la Frontera per l’inizio della lunga tournée europea in cui si delineerà la corsa al titolo. Il weekend si è aperto con una prova di forza davvero notevole da parte di un redivivo Alex Marquez, che conferma una volta di più il suo feeling speciale con la pista andalusa ritrovando improvvisamente la competitività vista per larghi tratti della passata stagione.

Il catalano del team Gresini ha fatto il vuoto soprattutto nelle pre-qualifiche pomeridiane in sella alla sua Ducati GP26, esaltandosi nel momento del time-attack e avvicinandosi al record del circuito con uno straordinario 1’35″704 che gli ha consentito di essere l’unico capace di scendere sotto l’1:36 e di rifilare oltre tre decimi al primo degli inseguitori.

Alex si candida dunque al ruolo di favorito principale per la pole position e partirà con ambizioni di vittoria sia nella Sprint che nella gara domenicale, anche se sulla lunga distanza alcune dinamiche possono cambiare. Il secondo uomo più competitivo del venerdì a Jerez è stato sicuramente Fabio Di Giannantonio, efficace sul passo e sul giro secco, pur pagando comunque un gap di 333 millesimi dal riscontro cronometrico del vice-campione mondiale in carica.

Per quanto visto nelle prime due sessioni del fine settimana gli altri big candidati a giocarsi quantomeno il podio tra sabato e domenica sono il leader della generale Marco Bezzecchi con l’Aprilia ed il nove volte campione iridato Marc Marquez con la Ducati, partiti meglio (con meno imprevisti ed una maggiore solidità) rispetto ai rispettivi compagni di squadra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, bravi comunque a centrare l’obiettivo del Q2.

Il Bez dovrà effettuare un grande salto di qualità da qui a domenica per andare a prendersi la sesta vittoria consecutiva, ma potrebbe anche accontentarsi di un piazzamento di prestigio (magari 2° o 3°) guadagnando punti in classifica su Martinator (mai a sul podio in top class a Jerez) e forse anche sul più anziano dei fratelli Marquez, che non sembra ancora al top della forma.