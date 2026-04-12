Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

CiclismoStrada

Albo d’oro Parigi-Roubaix dopo il 2026: van Aert in estasi totale, sfuma il poker di van der Poel. Pogacar ko

Pubblicato

9 minuti fa

il

Wout van Aert
Wout van Aert / IPA Agency

Wout van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026, caratterizzata da una serie sconfinata di colpi di scena e rivelatasi appassionante più che mai. Il belga ha trionfato all’Inferno del Nord per la prima volta in carriera, battendo in volata al Velodromo lo sloveno Tadej Pogacar, che non riesce così a coronare il sogno di imporsi nell’unica Classica Monumento che manca al suo palmares e di tenere viva la possibilità di vincere tutte e cinque le classiche nella stessa stagione.

Pogacar è stato bravo a rientrare prima della Foresta di Arenberg dopo aver forato a 120 km dal traguardo e recuperando una trentina di secondi. Arenberg è stata letale per l’olandese Mathieu van der Poel, che ha forato due volte nel settore di pavé più iconico e si è prodigato in un portentoso recupero e ha rimontato due minuti, ma si è dovuto accontentare della quarta piazza a quindici secondi dal vincitore.

Non arriva così il poker di fila nel nord della Francia per l’alfiere della Alpecin-Premier Tech, niente da fare anche per Filippo Ganna, colpito da tre forature e poi anche caduto: l’ultimo sigillo italiano resta quello di Sonny Colbrelli nel 2021. Di seguito l’albo d’oro della Parigi-Roubaix aggiornato al 2026.

ALBO D’ORO PARIGI-ROUBAIX 2026

Anno Vincitore Secondo Terzo
1896 Germania (bandiera) Josef Fischer Danimarca (bandiera) Charles Meyer Italia (bandiera) Maurice Garin
1897 Italia (bandiera) Maurice Garin Paesi Bassi (bandiera) Mathieu Cordang Svizzera (bandiera) Michel Frédérick
1898 Italia (bandiera) Maurice Garin Francia (bandiera) Auguste Stephane Francia (bandiera) Édouard Wattelier
1899 Francia (bandiera) Albert Champion Francia (bandiera) Paul Bor Italia (bandiera) Ambroise Garin
1900 Francia (bandiera) Émile Bouhours Germania (bandiera) Josef Fischer Italia (bandiera) Maurice Garin
1901 Francia (bandiera) Lucien Lesna Italia (bandiera) Ambroise Garin Francia (bandiera) Lucien Itsweire
1902 Francia (bandiera) Lucien Lesna Francia (bandiera) Édouard Wattelier Italia (bandiera) Ambroise Garin
1903 Francia (bandiera) Hippolyte Aucouturier Francia (bandiera) Claude Chapperon Francia (bandiera) Louis Trousselier
1904 Francia (bandiera) Hippolyte Aucouturier Italia (bandiera) César Garin Francia (bandiera) Lucien Pothier
1905 Francia (bandiera) Louis Trousselier Francia (bandiera) René Pottier Francia (bandiera) Henri Cornet
1906 Francia (bandiera) Henri Cornet Francia (bandiera) Marcel Cadolle Francia (bandiera) René Pottier
1907 Francia (bandiera) Georges Passerieu Belgio (bandiera) Cyrille Van Hauwaert Francia (bandiera) Louis Trousselier
1908 Belgio (bandiera) Cyrille Van Hauwaert Francia (bandiera) Georges Lorgeou Lussemburgo (bandiera) François Faber
1909 Francia (bandiera) Octave Lapize Francia (bandiera) Louis Trousselier Belgio (bandiera) Jules Masselis
1910 Francia (bandiera) Octave Lapize Belgio (bandiera) Cyrille Van Hauwaert Francia (bandiera) Eugène Christophe
1911 Francia (bandiera) Octave Lapize Francia (bandiera) Alphonse Charpiot Belgio (bandiera) Cyrille Van Hauwaert
1912 Francia (bandiera) Charles Crupelandt Francia (bandiera) Gustave Garrigou Francia (bandiera) Maurice Leturgie
1913 Lussemburgo (bandiera) François Faber Belgio (bandiera) Charles Deruyter Francia (bandiera) Charles Crupelandt
1914 Francia (bandiera) Charles Crupelandt Francia (bandiera) Louis Luguet Belgio (bandiera) Louis Mottiat
1915-18 Non disputate a causa della prima guerra mondiale
1919 Francia (bandiera) Henri Pélissier Belgio (bandiera) Philippe Thys Francia (bandiera) Honoré Barthélémy
1920 Belgio (bandiera) Paul Deman Francia (bandiera) Eugène Christophe Belgio (bandiera) Lucien Buysse
1921 Francia (bandiera) Henri Pélissier Francia (bandiera) Francis Pélissier Belgio (bandiera) Léon Scieur
1922 Belgio (bandiera) Albert Dejonghe Belgio (bandiera) Jean Rossius Belgio (bandiera) Émile Masson Sr.
1923 Svizzera (bandiera) Heiri Suter Belgio (bandiera) René Vermandel Belgio (bandiera) Félix Sellier
1924 Belgio (bandiera) Jules Van Hevel Francia (bandiera) Maurice Ville Belgio (bandiera) Félix Sellier
1925 Belgio (bandiera) Félix Sellier Italia (bandiera) Pierino Bestetti Belgio (bandiera) Jules Van Hevel
1926 Belgio (bandiera) Julien Delbecque Belgio (bandiera) Gustaaf Van Slembrouck Belgio (bandiera) Gaston Rebry
1927 Belgio (bandiera) Georges Ronsse Francia (bandiera) Joseph Curtel Francia (bandiera) Charles Pélissier
1928 Francia (bandiera) André Leducq Belgio (bandiera) Georges Ronsse Belgio (bandiera) Charles Meunier
1929 Belgio (bandiera) Charles Meunier Belgio (bandiera) Georges Ronsse Belgio (bandiera) Aimé Deolet
1930 Belgio (bandiera) Julien Vervaecke Francia (bandiera) Jean Maréchal Francia (bandiera) Antonin Magne
1931 Belgio (bandiera) Gaston Rebry Francia (bandiera) Charles Pélissier Belgio (bandiera) Emile Decroix
1932 Belgio (bandiera) Romain Gijssels Belgio (bandiera) Georges Ronsse Germania (bandiera) Herbert Sieronski
1933 Belgio (bandiera) Sylvère Maes Belgio (bandiera) Julien Vervaecke Francia (bandiera) Léon Le Calvez
1934 Belgio (bandiera) Gaston Rebry Belgio (bandiera) Jean Wauters Belgio (bandiera) Frans Bonduel
1935 Belgio (bandiera) Gaston Rebry Francia (bandiera) André Leducq Belgio (bandiera) Jean Aerts
1936 Francia (bandiera) Georges Speicher Belgio (bandiera) Romain Maes Belgio (bandiera) Gaston Rebry
1937 Italia (bandiera) Jules Rossi Belgio (bandiera) Albert Hendrickx Belgio (bandiera) Noël Declercq
1938 Belgio (bandiera) Lucien Storme Belgio (bandiera) Louis Hardiquest Belgio (bandiera) Marcel Van Houtte
1939 Belgio (bandiera) Émile Masson Jr. Belgio (bandiera) Marcel Kint Francia (bandiera) Roger Lapébie
1940-42 Non disputate a causa della seconda guerra mondiale
1943 Belgio (bandiera) Marcel Kint Belgio (bandiera) Jules Lowie Francia (bandiera) Louis Thiétard
1944 Belgio (bandiera) Maurice Desimpelaere Italia (bandiera) Jules Rossi Francia (bandiera) Louis Thiétard
1945 Francia (bandiera) Paul Maye Francia (bandiera) Lucien Teisseire Francia (bandiera) Kléber Piot
1946 Belgio (bandiera) Georges Claes Francia (bandiera) Louis Gauthier Belgio (bandiera) Lucien Vlaemynck
1947 Belgio (bandiera) Georges Claes Belgio (bandiera) Adolf Verschueren Francia (bandiera) Louis Thiétard
1948 Belgio (bandiera) Rik Van Steenbergen Francia (bandiera) Émile Idée Belgio (bandiera) Georges Claes
1949 Italia (bandiera) Serse Coppi e Francia (bandiera) André Mahé (ex aequo) Belgio (bandiera) Frans Leenen
1950 Italia (bandiera) Fausto Coppi Francia (bandiera) Maurice Diot Italia (bandiera) Fiorenzo Magni
1951 Italia (bandiera) Antonio Bevilacqua Francia (bandiera) Louison Bobet Belgio (bandiera) Rik Van Steenbergen
1952 Belgio (bandiera) Rik Van Steenbergen Italia (bandiera) Fausto Coppi Francia (bandiera) André Mahé
1953 Belgio (bandiera) Germain Derycke Italia (bandiera) Donato Piazza Paesi Bassi (bandiera) Wout Wagtmans
1954 Belgio (bandiera) Raymond Impanis Belgio (bandiera) Stan Ockers Belgio (bandiera) Marcel Rijckaert
1955 Francia (bandiera) Jean Forestier Italia (bandiera) Fausto Coppi Francia (bandiera) Louison Bobet
1956 Francia (bandiera) Louison Bobet Belgio (bandiera) Fred De Bruyne Francia (bandiera) Jean Forestier
1957 Belgio (bandiera) Fred De Bruyne Belgio (bandiera) Rik Van Steenbergen Belgio (bandiera) Léon Van Daele
1958 Belgio (bandiera) Léon Van Daele Spagna (bandiera) Miguel Poblet Belgio (bandiera) Rik Van Looy
1959 Belgio (bandiera) Noël Foré Belgio (bandiera) Gilbert Desmet Belgio (bandiera) Marcel Janssens
1960 Belgio (bandiera) Pino Cerami Francia (bandiera) Tino Sabbadini Spagna (bandiera) Miguel Poblet
1961 Belgio (bandiera) Rik Van Looy Belgio (bandiera) Marcel Janssens Belgio (bandiera) René Vanderveken
1962 Belgio (bandiera) Rik Van Looy Belgio (bandiera) Emile Daems Belgio (bandiera) Frans Schoubben
1963 Belgio (bandiera) Emile Daems Belgio (bandiera) Rik Van Looy Paesi Bassi (bandiera) Jan Janssen
1964 Paesi Bassi (bandiera) Peter Post Belgio (bandiera) Benoni Beheyt Belgio (bandiera) Yvo Molenaers
1965 Belgio (bandiera) Rik Van Looy Belgio (bandiera) Edward Sels Belgio (bandiera) Willy Vannitsen
1966 Italia (bandiera) Felice Gimondi Paesi Bassi (bandiera) Jan Janssen Belgio (bandiera) Gustaaf De Smet
1967 Paesi Bassi (bandiera) Jan Janssen Belgio (bandiera) Rik Van Looy Germania Ovest (bandiera) Rudi Altig
1968 Belgio (bandiera) Eddy Merckx Belgio (bandiera) Herman Van Springel Belgio (bandiera) Walter Godefroot
1969 Belgio (bandiera) Walter Godefroot Belgio (bandiera) Eddy Merckx Belgio (bandiera) Willy Vekemans
1970 Belgio (bandiera) Eddy Merckx Belgio (bandiera) Roger De Vlaeminck Belgio (bandiera) Eric Leman
1971 Belgio (bandiera) Roger Rosiers Belgio (bandiera) Herman Van Springel Italia (bandiera) Marino Basso
1972 Belgio (bandiera) Roger De Vlaeminck Belgio (bandiera) André Dierickx Gran Bretagna (bandiera) Barry Hoban
1973 Belgio (bandiera) Eddy Merckx Belgio (bandiera) Walter Godefroot Belgio (bandiera) Roger Rosiers
1974 Belgio (bandiera) Roger De Vlaeminck Italia (bandiera) Francesco Moser Belgio (bandiera) Marc Demeyer
1975 Belgio (bandiera) Roger De Vlaeminck Belgio (bandiera) Eddy Merckx Belgio (bandiera) André Dierickx
1976 Belgio (bandiera) Marc Demeyer Italia (bandiera) Francesco Moser Belgio (bandiera) Roger De Vlaeminck
1977 Belgio (bandiera) Roger De Vlaeminck Belgio (bandiera) Willy Teirlinck Belgio (bandiera) Freddy Maertens
1978 Italia (bandiera) Francesco Moser Belgio (bandiera) Roger De Vlaeminck Paesi Bassi (bandiera) Jan Raas
1979 Italia (bandiera) Francesco Moser Belgio (bandiera) Roger De Vlaeminck Paesi Bassi (bandiera) Hennie Kuiper
1980 Italia (bandiera) Francesco Moser Francia (bandiera) Gilbert Duclos-Lassalle Germania Ovest (bandiera) Dietrich Thurau
1981 Francia (bandiera) Bernard Hinault Belgio (bandiera) Roger De Vlaeminck Italia (bandiera) Francesco Moser
1982 Paesi Bassi (bandiera) Jan Raas Francia (bandiera) Yvon Bertin Germania Ovest (bandiera) Gregor Braun
1983 Paesi Bassi (bandiera) Hennie Kuiper Francia (bandiera) Gilbert Duclos-Lassalle Italia (bandiera) Francesco Moser
1984 Irlanda (bandiera) Sean Kelly Belgio (bandiera) Rudy Rogiers Francia (bandiera) Alain Bondue
1985 Francia (bandiera) Marc Madiot Francia (bandiera) Bruno Wojtinek Irlanda (bandiera) Sean Kelly
1986 Irlanda (bandiera) Sean Kelly Belgio (bandiera) Rudy Dhaenens Paesi Bassi (bandiera) Adrie van der Poel
1987 Belgio (bandiera) Eric Vanderaerden Belgio (bandiera) Patrick Versluys Belgio (bandiera) Rudy Dhaenens
1988 Belgio (bandiera) Dirk Demol Svizzera (bandiera) Thomas Wegmüller Francia (bandiera) Laurent Fignon
1989 Belgio (bandiera) Jean-Marie Wampers Belgio (bandiera) Dirk De Wolf Belgio (bandiera) Edwig Van Hooydonck
1990 Belgio (bandiera) Eddy Planckaert Canada (bandiera) Steve Bauer Belgio (bandiera) Edwig Van Hooydonck
1991 Francia (bandiera) Marc Madiot Francia (bandiera) Jean-Claude Colotti Belgio (bandiera) Carlo Bomans
1992 Francia (bandiera) Gilbert Duclos-Lassalle Germania (bandiera) Olaf Ludwig Belgio (bandiera) Johan Capiot
1993 Francia (bandiera) Gilbert Duclos-Lassalle Italia (bandiera) Franco Ballerini Germania (bandiera) Olaf Ludwig
1994 Ucraina (bandiera) Andrei Tchmil Italia (bandiera) Fabio Baldato Italia (bandiera) Franco Ballerini
1995 Italia (bandiera) Franco Ballerini Ucraina (bandiera) Andrei Tchmil Belgio (bandiera) Johan Museeuw
1996 Belgio (bandiera) Johan Museeuw Italia (bandiera) Gianluca Bortolami Italia (bandiera) Andrea Tafi
1997 Francia (bandiera) Frédéric Guesdon Belgio (bandiera) Jo Planckaert Belgio (bandiera) Johan Museeuw
1998 Italia (bandiera) Franco Ballerini Italia (bandiera) Andrea Tafi Belgio (bandiera) Wilfried Peeters
1999 Italia (bandiera) Andrea Tafi Belgio (bandiera) Wilfried Peeters Belgio (bandiera) Tom Steels
2000 Belgio (bandiera) Johan Museeuw Belgio (bandiera) Peter Van Petegem Germania (bandiera) Erik Zabel
2001 Paesi Bassi (bandiera) Servais Knaven Belgio (bandiera) Johan Museeuw Lettonia (bandiera) Romāns Vainšteins
2002 Belgio (bandiera) Johan Museeuw Germania (bandiera) Steffen Wesemann Belgio (bandiera) Tom Boonen
2003 Belgio (bandiera) Peter Van Petegem Italia (bandiera) Dario Pieri Russia (bandiera) Vjačeslav Ekimov
2004 Svezia (bandiera) Magnus Bäckstedt Paesi Bassi (bandiera) Tristan Hoffman Gran Bretagna (bandiera) Roger Hammond
2005 Belgio (bandiera) Tom Boonen Stati Uniti (bandiera) George Hincapie Spagna (bandiera) Juan Antonio Flecha
2006 Svizzera (bandiera) Fabian Cancellara Belgio (bandiera) Tom Boonen Italia (bandiera) Alessandro Ballan
2007 Australia (bandiera) Stuart O’Grady Spagna (bandiera) Juan Antonio Flecha Svizzera (bandiera) Steffen Wesemann
2008 Belgio (bandiera) Tom Boonen Svizzera (bandiera) Fabian Cancellara Italia (bandiera) Alessandro Ballan
2009 Belgio (bandiera) Tom Boonen Italia (bandiera) Filippo Pozzato Norvegia (bandiera) Thor Hushovd
2010 Svizzera (bandiera) Fabian Cancellara Norvegia (bandiera) Thor Hushovd Spagna (bandiera) Juan Antonio Flecha
2011 Belgio (bandiera) Johan Vansummeren Svizzera (bandiera) Fabian Cancellara Paesi Bassi (bandiera) Maarten Tjallingii
2012 Belgio (bandiera) Tom Boonen Francia (bandiera) Sébastien Turgot Italia (bandiera) Alessandro Ballan
2013 Svizzera (bandiera) Fabian Cancellara Belgio (bandiera) Sep Vanmarcke Paesi Bassi (bandiera) Niki Terpstra
2014 Paesi Bassi (bandiera) Niki Terpstra Germania (bandiera) John Degenkolb Svizzera (bandiera) Fabian Cancellara
2015 Germania (bandiera) John Degenkolb Rep. Ceca (bandiera) Zdeněk Štybar Belgio (bandiera) Greg Van Avermaet
2016 Australia (bandiera) Mathew Hayman Belgio (bandiera) Tom Boonen Gran Bretagna (bandiera) Ian Stannard
2017 Belgio (bandiera) Greg Van Avermaet Rep. Ceca (bandiera) Zdeněk Štybar Paesi Bassi (bandiera) Sebastian Langeveld
2018 Slovacchia (bandiera) Peter Sagan Svizzera (bandiera) Silvan Dillier Paesi Bassi (bandiera) Niki Terpstra
2019 Belgio (bandiera) Philippe Gilbert Germania (bandiera) Nils Politt Belgio (bandiera) Yves Lampaert
2020 Non disputata a causa della pandemia
2021 Italia (bandiera) Sonny Colbrelli Belgio (bandiera) Florian Vermeersch Paesi Bassi (bandiera) Mathieu van der Poel
2022 Paesi Bassi (bandiera) Dylan van Baarle Belgio (bandiera) Wout Van Aert Svizzera (bandiera) Stefan Küng
2023 Paesi Bassi (bandiera) Mathieu van der Poel Belgio (bandiera) Jasper Philipsen Belgio (bandiera) Wout Van Aert
2024 Paesi Bassi (bandiera) Mathieu van der Poel Belgio (bandiera) Jasper Philipsen Danimarca (bandiera) Mads Pedersen
2025 Paesi Bassi (bandiera) Mathieu van der Poel Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar Danimarca (bandiera) Mads Pedersen
2026 Belgio (bandiera) Wout Van Aert Slovenia (bandiera) Tadej Pogačar Belgio (bandiera) Jasper Stuyven
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità