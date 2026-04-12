CiclismoStrada
Albo d’oro Parigi-Roubaix dopo il 2026: van Aert in estasi totale, sfuma il poker di van der Poel. Pogacar ko
Wout van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026, caratterizzata da una serie sconfinata di colpi di scena e rivelatasi appassionante più che mai. Il belga ha trionfato all’Inferno del Nord per la prima volta in carriera, battendo in volata al Velodromo lo sloveno Tadej Pogacar, che non riesce così a coronare il sogno di imporsi nell’unica Classica Monumento che manca al suo palmares e di tenere viva la possibilità di vincere tutte e cinque le classiche nella stessa stagione.
Pogacar è stato bravo a rientrare prima della Foresta di Arenberg dopo aver forato a 120 km dal traguardo e recuperando una trentina di secondi. Arenberg è stata letale per l’olandese Mathieu van der Poel, che ha forato due volte nel settore di pavé più iconico e si è prodigato in un portentoso recupero e ha rimontato due minuti, ma si è dovuto accontentare della quarta piazza a quindici secondi dal vincitore.
Non arriva così il poker di fila nel nord della Francia per l’alfiere della Alpecin-Premier Tech, niente da fare anche per Filippo Ganna, colpito da tre forature e poi anche caduto: l’ultimo sigillo italiano resta quello di Sonny Colbrelli nel 2021. Di seguito l’albo d’oro della Parigi-Roubaix aggiornato al 2026.
ALBO D’ORO PARIGI-ROUBAIX 2026
|Anno
|Vincitore
|Secondo
|Terzo
|1896
|Josef Fischer
|Charles Meyer
|Maurice Garin
|1897
|Maurice Garin
|Mathieu Cordang
|Michel Frédérick
|1898
|Maurice Garin
|Auguste Stephane
|Édouard Wattelier
|1899
|Albert Champion
|Paul Bor
|Ambroise Garin
|1900
|Émile Bouhours
|Josef Fischer
|Maurice Garin
|1901
|Lucien Lesna
|Ambroise Garin
|Lucien Itsweire
|1902
|Lucien Lesna
|Édouard Wattelier
|Ambroise Garin
|1903
|Hippolyte Aucouturier
|Claude Chapperon
|Louis Trousselier
|1904
|Hippolyte Aucouturier
|César Garin
|Lucien Pothier
|1905
|Louis Trousselier
|René Pottier
|Henri Cornet
|1906
|Henri Cornet
|Marcel Cadolle
|René Pottier
|1907
|Georges Passerieu
|Cyrille Van Hauwaert
|Louis Trousselier
|1908
|Cyrille Van Hauwaert
|Georges Lorgeou
|François Faber
|1909
|Octave Lapize
|Louis Trousselier
|Jules Masselis
|1910
|Octave Lapize
|Cyrille Van Hauwaert
|Eugène Christophe
|1911
|Octave Lapize
|Alphonse Charpiot
|Cyrille Van Hauwaert
|1912
|Charles Crupelandt
|Gustave Garrigou
|Maurice Leturgie
|1913
|François Faber
|Charles Deruyter
|Charles Crupelandt
|1914
|Charles Crupelandt
|Louis Luguet
|Louis Mottiat
|1915-18
|Non disputate a causa della prima guerra mondiale
|1919
|Henri Pélissier
|Philippe Thys
|Honoré Barthélémy
|1920
|Paul Deman
|Eugène Christophe
|Lucien Buysse
|1921
|Henri Pélissier
|Francis Pélissier
|Léon Scieur
|1922
|Albert Dejonghe
|Jean Rossius
|Émile Masson Sr.
|1923
|Heiri Suter
|René Vermandel
|Félix Sellier
|1924
|Jules Van Hevel
|Maurice Ville
|Félix Sellier
|1925
|Félix Sellier
|Pierino Bestetti
|Jules Van Hevel
|1926
|Julien Delbecque
|Gustaaf Van Slembrouck
|Gaston Rebry
|1927
|Georges Ronsse
|Joseph Curtel
|Charles Pélissier
|1928
|André Leducq
|Georges Ronsse
|Charles Meunier
|1929
|Charles Meunier
|Georges Ronsse
|Aimé Deolet
|1930
|Julien Vervaecke
|Jean Maréchal
|Antonin Magne
|1931
|Gaston Rebry
|Charles Pélissier
|Emile Decroix
|1932
|Romain Gijssels
|Georges Ronsse
|Herbert Sieronski
|1933
|Sylvère Maes
|Julien Vervaecke
|Léon Le Calvez
|1934
|Gaston Rebry
|Jean Wauters
|Frans Bonduel
|1935
|Gaston Rebry
|André Leducq
|Jean Aerts
|1936
|Georges Speicher
|Romain Maes
|Gaston Rebry
|1937
|Jules Rossi
|Albert Hendrickx
|Noël Declercq
|1938
|Lucien Storme
|Louis Hardiquest
|Marcel Van Houtte
|1939
|Émile Masson Jr.
|Marcel Kint
|Roger Lapébie
|1940-42
|Non disputate a causa della seconda guerra mondiale
|1943
|Marcel Kint
|Jules Lowie
|Louis Thiétard
|1944
|Maurice Desimpelaere
|Jules Rossi
|Louis Thiétard
|1945
|Paul Maye
|Lucien Teisseire
|Kléber Piot
|1946
|Georges Claes
|Louis Gauthier
|Lucien Vlaemynck
|1947
|Georges Claes
|Adolf Verschueren
|Louis Thiétard
|1948
|Rik Van Steenbergen
|Émile Idée
|Georges Claes
|1949
|Serse Coppi e André Mahé (ex aequo)
|Frans Leenen
|1950
|Fausto Coppi
|Maurice Diot
|Fiorenzo Magni
|1951
|Antonio Bevilacqua
|Louison Bobet
|Rik Van Steenbergen
|1952
|Rik Van Steenbergen
|Fausto Coppi
|André Mahé
|1953
|Germain Derycke
|Donato Piazza
|Wout Wagtmans
|1954
|Raymond Impanis
|Stan Ockers
|Marcel Rijckaert
|1955
|Jean Forestier
|Fausto Coppi
|Louison Bobet
|1956
|Louison Bobet
|Fred De Bruyne
|Jean Forestier
|1957
|Fred De Bruyne
|Rik Van Steenbergen
|Léon Van Daele
|1958
|Léon Van Daele
|Miguel Poblet
|Rik Van Looy
|1959
|Noël Foré
|Gilbert Desmet
|Marcel Janssens
|1960
|Pino Cerami
|Tino Sabbadini
|Miguel Poblet
|1961
|Rik Van Looy
|Marcel Janssens
|René Vanderveken
|1962
|Rik Van Looy
|Emile Daems
|Frans Schoubben
|1963
|Emile Daems
|Rik Van Looy
|Jan Janssen
|1964
|Peter Post
|Benoni Beheyt
|Yvo Molenaers
|1965
|Rik Van Looy
|Edward Sels
|Willy Vannitsen
|1966
|Felice Gimondi
|Jan Janssen
|Gustaaf De Smet
|1967
|Jan Janssen
|Rik Van Looy
|Rudi Altig
|1968
|Eddy Merckx
|Herman Van Springel
|Walter Godefroot
|1969
|Walter Godefroot
|Eddy Merckx
|Willy Vekemans
|1970
|Eddy Merckx
|Roger De Vlaeminck
|Eric Leman
|1971
|Roger Rosiers
|Herman Van Springel
|Marino Basso
|1972
|Roger De Vlaeminck
|André Dierickx
|Barry Hoban
|1973
|Eddy Merckx
|Walter Godefroot
|Roger Rosiers
|1974
|Roger De Vlaeminck
|Francesco Moser
|Marc Demeyer
|1975
|Roger De Vlaeminck
|Eddy Merckx
|André Dierickx
|1976
|Marc Demeyer
|Francesco Moser
|Roger De Vlaeminck
|1977
|Roger De Vlaeminck
|Willy Teirlinck
|Freddy Maertens
|1978
|Francesco Moser
|Roger De Vlaeminck
|Jan Raas
|1979
|Francesco Moser
|Roger De Vlaeminck
|Hennie Kuiper
|1980
|Francesco Moser
|Gilbert Duclos-Lassalle
|Dietrich Thurau
|1981
|Bernard Hinault
|Roger De Vlaeminck
|Francesco Moser
|1982
|Jan Raas
|Yvon Bertin
|Gregor Braun
|1983
|Hennie Kuiper
|Gilbert Duclos-Lassalle
|Francesco Moser
|1984
|Sean Kelly
|Rudy Rogiers
|Alain Bondue
|1985
|Marc Madiot
|Bruno Wojtinek
|Sean Kelly
|1986
|Sean Kelly
|Rudy Dhaenens
|Adrie van der Poel
|1987
|Eric Vanderaerden
|Patrick Versluys
|Rudy Dhaenens
|1988
|Dirk Demol
|Thomas Wegmüller
|Laurent Fignon
|1989
|Jean-Marie Wampers
|Dirk De Wolf
|Edwig Van Hooydonck
|1990
|Eddy Planckaert
|Steve Bauer
|Edwig Van Hooydonck
|1991
|Marc Madiot
|Jean-Claude Colotti
|Carlo Bomans
|1992
|Gilbert Duclos-Lassalle
|Olaf Ludwig
|Johan Capiot
|1993
|Gilbert Duclos-Lassalle
|Franco Ballerini
|Olaf Ludwig
|1994
|Andrei Tchmil
|Fabio Baldato
|Franco Ballerini
|1995
|Franco Ballerini
|Andrei Tchmil
|Johan Museeuw
|1996
|Johan Museeuw
|Gianluca Bortolami
|Andrea Tafi
|1997
|Frédéric Guesdon
|Jo Planckaert
|Johan Museeuw
|1998
|Franco Ballerini
|Andrea Tafi
|Wilfried Peeters
|1999
|Andrea Tafi
|Wilfried Peeters
|Tom Steels
|2000
|Johan Museeuw
|Peter Van Petegem
|Erik Zabel
|2001
|Servais Knaven
|Johan Museeuw
|Romāns Vainšteins
|2002
|Johan Museeuw
|Steffen Wesemann
|Tom Boonen
|2003
|Peter Van Petegem
|Dario Pieri
|Vjačeslav Ekimov
|2004
|Magnus Bäckstedt
|Tristan Hoffman
|Roger Hammond
|2005
|Tom Boonen
|George Hincapie
|Juan Antonio Flecha
|2006
|Fabian Cancellara
|Tom Boonen
|Alessandro Ballan
|2007
|Stuart O’Grady
|Juan Antonio Flecha
|Steffen Wesemann
|2008
|Tom Boonen
|Fabian Cancellara
|Alessandro Ballan
|2009
|Tom Boonen
|Filippo Pozzato
|Thor Hushovd
|2010
|Fabian Cancellara
|Thor Hushovd
|Juan Antonio Flecha
|2011
|Johan Vansummeren
|Fabian Cancellara
|Maarten Tjallingii
|2012
|Tom Boonen
|Sébastien Turgot
|Alessandro Ballan
|2013
|Fabian Cancellara
|Sep Vanmarcke
|Niki Terpstra
|2014
|Niki Terpstra
|John Degenkolb
|Fabian Cancellara
|2015
|John Degenkolb
|Zdeněk Štybar
|Greg Van Avermaet
|2016
|Mathew Hayman
|Tom Boonen
|Ian Stannard
|2017
|Greg Van Avermaet
|Zdeněk Štybar
|Sebastian Langeveld
|2018
|Peter Sagan
|Silvan Dillier
|Niki Terpstra
|2019
|Philippe Gilbert
|Nils Politt
|Yves Lampaert
|2020
|Non disputata a causa della pandemia
|2021
|Sonny Colbrelli
|Florian Vermeersch
|Mathieu van der Poel
|2022
|Dylan van Baarle
|Wout Van Aert
|Stefan Küng
|2023
|Mathieu van der Poel
|Jasper Philipsen
|Wout Van Aert
|2024
|Mathieu van der Poel
|Jasper Philipsen
|Mads Pedersen
|2025
|Mathieu van der Poel
|Tadej Pogačar
|Mads Pedersen
|2026
|Wout Van Aert
|Tadej Pogačar
|Jasper Stuyven