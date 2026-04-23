50 Km di Romagna da record: 1700 al via e diretta streaming su OA Sport

Sarà ancora una volta una “50 Km di Romagna” da record, capace di coniugare sport, territorio e partecipazione internazionale. La Podistica Avis Castel Bolognese, pur registrando un’ulteriore crescita degli iscritti agonisti, ha scelto di fissare il limite a 1.700 partecipanti per garantire standard organizzativi elevati. Un numero che testimonia il grande richiamo della manifestazione, pronta ad accogliere runner provenienti da oltre 25 Paesi e tre continenti, al via domenica alle 8.30 da Piazza Bernardi.

Il percorso si conferma uno dei punti di forza dell’evento, un vero e proprio “set naturale” che attraversa l’entroterra romagnolo. Dopo la partenza, gli atleti seguiranno il corso del fiume Senio, passando da Riolo Terme e Borgo Rivola fino a Casola Valsenio, snodo centrale della gara. Da qui si entrerà nel vivo con il tratto più impegnativo: la salita verso Monte Albano (400 metri sul livello del mare), considerata la “Cima Coppi” della competizione, con un dislivello di 265 metri. Superato il punto più alto, spazio alla discesa verso Zattaglia e al tratto lungo il Sintria, toccando località suggestive come Villa Vezzano e Tebano, prima dell’ultimo chilometro rettilineo che condurrà i concorrenti verso un traguardo festoso e colorato.

Ad attendere i finisher ci sarà la medaglia dedicata all’Abbazia di Valsenio, simbolo del territorio, oltre alla felpa tecnica verde firmata Joma inclusa nel pacco gara. Il percorso, certificato IAU Silver, conferma l’alto livello tecnico della manifestazione.

Grande attenzione anche alla copertura mediatica: la gara sarà trasmessa in diretta streaming su OA Sport, visibile nella sezione video di OAsport.it e sul canale YouTube ufficiale, grazie alla produzione del team Run2U e alla collaborazione della Regione Emilia-Romagna. Un servizio reso possibile anche dal supporto di Evodata ed E-Rent.

La presentazione ufficiale del 18 aprile ha visto la partecipazione dei sindaci dei comuni coinvolti, a partire da Luca Della Godenza, insieme a Federica Malavolti e Maurizio Nati, sottolineando il valore dell’evento come vetrina per il territorio. Presente anche, seppur a distanza, l’assessore regionale al turismo Roberta Frisoni, che ha voluto ringraziare i oltre 200 volontari impegnati nell’organizzazione.

Sul piano agonistico, la gara promette spettacolo. Tra gli uomini riflettori puntati sul keniano Kamau Njeri, campione in carica, e su Murithi Wahome, vincitore nel 2023, oltre a un lotto internazionale di alto profilo con Rueger, Ruel e Hokayama. Tra gli italiani, a caccia di un successo che manca dal 2009, occhi su Jbari, Milani, Parisi e Generali.

In campo femminile, sfida apertissima con la ceca Pastorova, primatista della gara, pronta a difendersi dall’assalto di Hoonkala, Fujisawa e delle italiane Bergaglio, Moroni e Valgimigli, senza dimenticare Stelmach, Giomi, Sommi, Carnicelli e il ritorno di Laura Gotti.

A completare il programma anche la “Corsa dei bambini”, organizzata con la Pro Loco e le associazioni locali, con circa 200 partecipanti e l’adesione al progetto solidale Run4Hope contro la fibrosi cistica.

Una manifestazione che si conferma non solo evento sportivo di alto livello, ma anche momento di promozione del territorio e della comunità, pronta ancora una volta a correre insieme lungo le strade della Romagna.