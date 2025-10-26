Atletica
Maratona Venezia 2025: risultati e classifica. Doppietta etiope, vincono Robi ed Ashumar Zebenay
La Maratona di Venezia 2025 parla etiope: successi per Deribe Robi tra gli uomini, dove è nono l’azzurro Roberto Graziotto, e per Ashumar Zebenay tra le donne. Duplice arrivo in solitaria per i vincitori odierni, autentici dominatori della manifestazione veneta.
Tra gli uomini Deribe Robi vince in 2:08’58” e precede ben quattro keniani, con Isaac Cheluko secondo a 1’56”, Hammington Kiamaiyo terzo a 2’06”, Kipsambu Kimakal quarto a 3’24” e Koech Moses quinto a 6’02”. In top ten anche un italiano, Roberto Graziotto, nono a 16’19”.
Nella gara femminile dominio ancor più netto di Ashumar Zebenay, nonostante una caduta nel finale, che si impone con il crono di 2:27’31” davanti alla connazionale Azalech Masresha, alla piazza d’onore con un distacco di 3’12”, mentre completa il podio la keniana Daizy Jemutai, staccata di 3’20”.
ORDINE D’ARRIVO MASCHILE (TOP 10)
1 ROBI DERIBE (ETIOPIA) 2:08:58
2 CHELUKO ISAAC (KENYA) 2:10:54 +1:56
3 KIMAIYO HAMMINGTON (KENYA 2) 2:11:03 +2:06
4 KIMAKAL KIPSAMBU (KENYA) 2:12:22 +3:24
5 MOSES KOECH (KENYA) 2:14:59 +6:02
6 SOMIKWO BEN CHELIMO (UGANDA) 2:15:25 +6:28
7 KIPROP GIDEON (KENYA) 2:16:54 +7:57
8 SOLOMON ASMEROM SHUMAY (ERITREA) 2:17:34 +8:36
9 GRAZIOTTO ROBERTO (ITALIA) 2:25:16 +16:19
10 NJERI SIMON (KENYA) 2:27:37 +18:40
ORDINE D’ARRIVO FEMMINILE (TOP 6)
1 ZEBENAY ASHUMAR (ETIOPIA) 2:27:31
2 MASRESHA AZALECH (ETIOPIA) 2:30:42 +3:12
3 JEMUTAI DAIZY (KENYA) 2:30:50 +3:20
4 ABERA BIRTUKAN BIRHANU (ETIOPIA) 2:31:26 +3:55
5 BELAY ADDISALEM (ETIOPIA) 2:35:04 +7:33
6 JEBET MERCY (KENYA) 2:40:45 +13:15