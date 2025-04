50 Km di Romagna: sfida tricolore in diretta su OA Sport

La 50 Km di Romagna sarà trasmessa in diretta streaming su OA Sport TV, per un evento che promette spettacolo e grande partecipazione internazionale. La storica manifestazione organizzata dalla Podistica Avis ha superato ogni aspettativa, ampliando il numero massimo di atleti competitivi a 1.600 iscritti, grazie alla forte richiesta sia dall’Italia che da oltre 20 delegazioni straniere.

Considerata ormai una delle principali gare europee sulla distanza, la 50 Km di Romagna gode della prestigiosa certificazione World Athletics (IAU Silver Label), ulteriore conferma del suo livello tecnico e organizzativo. L’evento assegnerà anche i titoli del Campionato Italiano Assoluto e Master, per la sesta volta ospitato in Romagna, con la Consigliera Nazionale FIDAL Ester Balassini incaricata di premiare i vincitori.

La gara, valida anche per il Trittico di Romagna (seconda tappa dopo la Maratona del Lamone e prima della 100 Km del Passatore), sarà arricchita da numerose iniziative collaterali: l’Assemblea Nazionale IUTA, il coinvolgimento della UISP, del Challenge Romagna-Toscana e del Comitato Podistico Ravennate.

Il via sarà dato alle 8:30 da Piazza Bernardi, ma l’appuntamento clou sarà la diretta streaming, che inizierà alle 8:15 sul canale YouTube di OA Sport e nella sezione video di OAsport.it. La trasmissione si concluderà alle 14:00, ma resterà disponibile on demand per la visione in qualsiasi momento. La produzione sarà affidata al Team di Run2u, con una troupe mobile sul percorso e il commento tecnico di Danny Frisoni e Daniele Menarini, coordinati da Sabrina Sgalaberna.

I migliori atleti si daranno battaglia per inseguire i record della corsa: 2h48’48” di Lahcgar tra gli uomini e 3h22’37” di Fujisawa tra le donne. Proprio la giapponese sarà nuovamente in gara, sfidando atlete del calibro di Federica Moroni, la ceca Pastorova, la finlandese Hoonkala, la danese Petersen, la polacca Romanska, l’azzurra Bergaglio, la Ciaramella (bronzo tricolore), la lughese Valgimigli e l’ultima iscritta, la talentuosa Maria Gorette Subano, già protagonista alla Maratona di Berlino.

Nel settore maschile, occhi puntati sul keniano Njeri, deciso a conquistare finalmente la vittoria. Tra i rivali più pericolosi: Jailson Oliveira (Capo Verde), Jadrijev (Croazia), Bastos Barros (Brasile), Duelpech (Francia), Faurschou (Danimarca), e una lunga lista di italiani in lotta per il titolo tricolore: Oukhrid, Jbari, Milani, Parisi, Colgan, Generali, Bartolotti, Reggidori e Rocco.

Oltre alla diretta streaming, tre speciali TV sul meglio della gara andranno in onda in chiaro:

7 Gold (canale 12) : giovedì 1° maggio ore 7:30

TR78 (canale 78) : venerdì 2 maggio ore 20:30 e domenica 4 maggio ore 14:30

DI TV (canale 80): venerdì 2 maggio ore 21:00

Lo speciale sarà anche disponibile online su OAsport.it, all’interno della puntata di Run2U in programma il 2 maggio alle 21:00.

Un ringraziamento speciale va ai quasi 200 volontari e a tutti gli sponsor, tra cui la storica BCC Romagna Occidentale, promotrice della prima edizione, e realtà come CFF Faenza, Domus Castello, Ghedauto, Groupama, Lucci Trasporti, Frullà, Natura Nuova, Orva, Caviro, Dole, Cooperativa Trasporti Riolo Terme, Martini e Duranti, Caffè Poli, Kiron, GM Sport, Deco Industrie, con Joma come sponsor tecnico ufficiale.