Due donne.

50 chilometri.

Un Campionato Italiano.

Al Conero 2026 si è scritta una pagina importante dell’ultradistanza italiana:

Federica Moroni campionessa italiana 🇮🇹

Sara Ceccolini vice campionessa.

In questa puntata di Run2U #7 (2026) entriamo dentro la gara, dentro la fatica, dentro la testa di chi corre oltre il limite.

Strategia. Crisi. Emozioni.

E quel momento in cui capisci che ce la puoi fare.

Nella puntata N°7 del 2026 di Run2U ospitiamo due protagoniste assolute del Campionato Italiano 50KM 2026 al Conero:

🏆 Federica Moroni, nuova Campionessa Italiana 50 km

🥈 Sara Ceccolini, Vice Campionessa Italiana

Una gara durissima, tecnica e mentale, che ha consacrato due atlete simbolo del movimento endurance romagnolo e nazionale.

In questa intervista esclusiva parliamo di:

• Preparazione specifica per la 50 km

• Strategia gara al Conero

• Momenti di crisi e gestione mentale

• Nutrizione e ritmo

• Differenze tra maratona e ultramaratona

• Obiettivi futuri 2026

Federica Moroni, punto di riferimento dell’ultrarunning italiana, conferma il suo livello straordinario ed inafferrabile.

Sara Ceccolini, in continua crescita, dimostra di essere ormai una certezza anche sulle lunghe distanze.

Una puntata imperdibile per chi ama:ultramaratona, corsa su strada, preparazione atletica, mentalità endurance e storie vere di sport.

