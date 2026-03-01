Federico Cinà trionfa nel Challenger di Pune e continua a scalare la classifica

La domenica inaugurata dallo splendido successo di Flavio Cobolli nella finale del torneo di Acapulco contro l’americano Frances Tiafoe, in attesa dell’incontro che vedrà impegnato Luciano Darderi a Santiago, si arricchisce con la vittoria di Federico Cinà nel torneo Challenger di Pune.

In finale il giocatore siciliano, classe 2007 e testa di serie numero sei, piega il britannico David Gill 6-3 5-7 7-6(1) in due ore e trentadue minuti. La vittoria odierna consente al giocatore italiano di continuare il proprio percorso di crescita e di salire fino alla posizione numero 183 del ranking.

Il tennista italiano parte forte, opera il break nel secondo gioco e allunga fino al 4-1. Nell’ottavo gioco il britannico riesce ad accorciare sul 5-3 dopo aver annullato due palle set al rivale. Cinà non perde di lucidità, si affida al servizio e, alla terza possibilità, chiude i conti per il 6-3.

Nella seconda frazione Gill annulla palla break nel quinto e nell’ottavo gioco. Il numero 300 del ranking ATP manca due set point nel decimo gioco, ma rinvia solo l’appuntamento perché nel dodicesimo game concretizza la quarta opportunità per firmare il 7-5 con cui impatta la contesa.

La terza partita si sviluppa nel pieno rispetto dei turni di battuta dei due contendenti fino ad un finale incandescente. Sul 5-5 il giocatore britannico salva palla break, mentre nel dodicesimo è il siciliano ad annullare cinque palle match. Cinà, una volta scampato il pericolo, domina il tie-break e, alla prima possibilità, firma il 7-1 finale.

Il siciliano chiude la sua prova con nove ace, commette quattro doppi falli e serve il 69% di prime. Cinà vince il 79% di punti sulla prima e il 59% sulla seconda. Il giovane azzurro chiude la sua prova con 32 colpi vincenti e incappa in 39 errori gratuiti.