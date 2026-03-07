Flavio Cobolli: “Una prova eccellente, non mi ero allenato tanto per dei fastidi”

Dopo il successo conquistato in Messico, Flavio Cobolli continua a dimostrare di attraversare uno dei momenti migliori della sua carriera. Il tennista romano si è infatti ripetuto anche sul cemento californiano di Indian Wells, dove ha superato nuovamente il serbo Miomir Kecmanović al secondo turno del primo Masters 1000 della stagione.

La vittoria non è arrivata senza difficoltà. Cobolli ha dovuto rimontare dopo un avvio complicato, imponendosi con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 al termine di una battaglia durata un’ora e cinquantasette minuti. Un match fatto di alti e bassi, ma che il numero quindici del mondo ha saputo indirizzare dalla propria parte grazie a una crescita costante nel corso della partita, sia dal punto di vista mentale che tecnico.

Le statistiche raccontano bene la qualità della prestazione dell’azzurro. Cobolli ha messo a segno ben tredici ace e ha ottenuto il 77% dei punti quando ha servito la prima palla, mantenendo un discreto 51% anche con la seconda. Numeri che spiegano la sua solidità nei momenti chiave. A fare la differenza è stata anche la maggiore incisività negli scambi: 33 vincenti per l’italiano contro i 13 del serbo. Restano però alcuni passaggi a vuoto, testimoniati dai 34 errori non forzati, leggermente superiori ai 31 di Kecmanović.

Al di là dei numeri, Cobolli ha voluto sottolineare soprattutto l’aspetto mentale e la gestione delle difficoltà, raccontando con sincerità le sensazioni vissute durante il match. “È stata una prova eccellente. Nel primo set avevo un po’ di paura per la mia condizione fisica, non mi sono allenato tanto dopo Acapulco per dei fastidi, ma sono passati. Aver vinto un torneo mi sta aiutando per tenere l’autostima alta, mi sento bene in campo. Dopo il primo set ero pronto a rifarmi, continuando sono riuscito a ribaltarla“, ha spiegato il tennista romano ai microfoni di Sky Sport.

Il percorso nel torneo californiano ora prosegue con una sfida che ha il sapore della rivincita. Al prossimo turno Cobolli affronterà infatti Frances Tiafoe, già battuto recentemente nella finale del torneo di Abierto Mexicano Telcel. Un nuovo confronto che promette spettacolo e che potrebbe confermare ulteriormente il momento di grande fiducia dell’azzurro.