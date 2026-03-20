Waterpolo Preview: De Akker e Posillipo a caccia delle semifinali di Conference Cup
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Il campionato di Serie A1 maschile osserva una settimana di sosta, lasciando spazio agli impegni europei delle squadre italiane.
La De Akker Bologna e il Circolo Nautico Posillipo sono pronte ad affrontare i quarti di finale di Conference Cup, in un passaggio cruciale della stagione internazionale.
A presentare il cammino degli emiliani è Mattia Martini, difensore della De Akker, che analizza il girone in programma ad Atene, dove i bolognesi affronteranno i padroni di casa dell’Apollon Smirne, i croati del Mornar Split e gli spagnoli del CN Mataró.
Nel frattempo, le formazioni italiane sono impegnate anche nella sesta e ultima giornata dello Stage Group di Champions League, con la SIS Roma unica squadra già qualificata ai quarti di finale.
Il campionato femminile completa invece la quattordicesima giornata, dopo le vittorie di Rapallo Pallanuoto e Ekipe Orizzonte negli scontri al vertice disputati negli anticipi.
📌 Conference Cup, Champions League e Serie A1 femminile: impegni europei e scenari della pallanuoto italiana.
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