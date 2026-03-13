Nell’incontro di cartello della diciottesima giornata del campionato di Serie A1 maschile, l’AN Brescia riceve a Mompiano la Rari Nantes Savona. Nel derby della Piscina Felice Scandone, l’Circolo Canottieri Napoli ospita il Circolo Nautico Posillipo in una sfida nella quale sono in palio punti pesanti per la zona playoff. Paolo Malara, allenatore della Dream Sport Firenze ed ex tecnico del Settebello, presenta il confronto tra i leoni bresciani e la squadra allenata da Alberto Angelini, soffermandosi anche sul derby della Scandone tra giallorossi e rossoverdi. Il campionato di Serie A1 femminile torna in acqua per disputare i match della tredicesima giornata, la quarta del girone di ritorno. La sfida di cartello oppone la Smile Cosenza Pallanuoto all’Plebiscito Padova, mentre la capolista SIS Roma fa visita all’Bogliasco 1951. L’Ekipe Orizzonte, fresca vincitrice della Coppa Italia, affronta invece la Pallanuoto Brizz nel derby. #pallanuoto #waterpolo #SerieA1 #ANBrescia #RariNantesSavona #SISRoma #EkipeOrizzonte #PlebiscitoPadova #waterpolonews #sportitaliano