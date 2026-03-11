Virtus Bologna-Partizan oggi in tv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Appuntamento questa sera per la trentunesima giornata dell’Eurolega 2026 di basket e la . Alla Virtus Arena, con palla due alle 20.45, va in scena dunque il match tra due formazioni deluse dall’attuale stagione continentale.

La Virtus Bologna, infatti, è attualmente quattordicesima, a sei punti dalla zona play-in, e servirebbe un vero e proprio terremoto in questo finale di stagione per ottenere una qualificazione alla seconda fase. Ancora peggio va al Partizan, con i serbi che sono mestamente diciassettesimi, con sole 9 vittorie all’attivo sin qui.

Per gli emiliani, dunque, il resto della stagione europea è fondamentale in chiave campionato e scudetto, pur senza alzare palesemente bandiera bianca finché la matematica non li condannerà. All’andata, a Belgrado, era arrivata una netta vittoria per la squadra di Ivanovic che a dicembre si era imposta 68-86.

Palla a due che verrà alzata alla Virtus Arena di Bologna oggi, alle ore 20.45, contro il Partizan. Diretta tv su Sky Sport Max, streaming su SkyGO e Now TV.

CALENDARIO EUROLEGA 2026

Mercoledì 11 marzo

Ore 20.45 — Virtus Bologna-Partizan Belgrado – Diretta tv su Sky Sport Max

Diretta tv: Sky Sport Uno

Diretta streaming: SkyGO, Now TV