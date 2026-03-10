Dosso da record e Simonelli verso i Mondiali: Frinolli svela i segreti della velocista azzurra
Nella nuova puntata di Sprint Zone ospite Giorgio Frinolli, tecnico di alcuni dei migliori velocisti italiani e figura sempre più centrale nell’atletica azzurra.
L’ex ostacolista romano, oggi allenatore di riferimento nel panorama internazionale, racconta il lavoro svolto negli ultimi mesi con il suo gruppo di atleti d’élite, a partire da Zaynab Dosso e Lorenzo Simonelli, pronti a scendere in pista ai Campionati Mondiali indoor di atletica leggera.
Nel corso dell’intervista Frinolli analizza la preparazione verso il grande appuntamento iridato, lo stato di forma dei suoi due atleti di punta e le ambizioni con cui arrivano alla rassegna mondiale.
Grande attenzione naturalmente su Zaynab Dosso, primatista italiana dei 60 metri, reduce dal sensazionale 6.99, un tempo storico che ha riscritto il record nazionale e confermato la velocista azzurra tra le protagoniste della velocità mondiale.
Spazio anche a Lorenzo Simonelli, detentore del record italiano dei 60 metri ostacoli, che arriva alla rassegna iridata dopo un periodo con alti e bassi ma con un talento capace di accenderlo sempre nei grandi appuntamenti.
Un’analisi tecnica approfondita per capire prospettive, obiettivi e possibilità dell’Italia della velocità ai Mondiali indoor.
🎙 Conduce Ferdinando Savarese
