Valeria Straneo, vicecampionessa mondiale a Mosca 2013 e protagonista olimpica a Londra 2012, racconta una carriera esplosa oltre i trent’anni tra maternità, sacrifici e imprese internazionali. In questa intervista parliamo di gestione del dolore, tattica nei 42,195 km e resilienza. Una storia che dimostra che il talento può maturare nel tempo. Valeria Straneo fa parte della giuria degli Italian Sportrait Awards, il riconoscimento che celebra le eccellenze dello sport italiano e che verrà consegnato lunedì 16 marzo a Roma. Aggiornamenti su 👉 https://italiansportraitawards.it/ #FOCUS #Maratona #ValeriaStraneo #Atletica #ItalianSportraitAwards #Running 🏃‍♀️🔥 conduce Alice Liverani