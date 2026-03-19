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Run2U Special – Ultra Conero 2026 | Esclusiva dalla serata pre-gara

La magia della vigilia, l’energia degli atleti e l’atmosfera unica della grande ultradistanza.

Alla vigilia di una grande sfida c’è sempre qualcosa di speciale nell’aria.Le emozioni, l’attesa, gli sguardi degli atleti pronti a mettersi alla prova.

Siamo a Porto Recanati, dove il tramonto sull’Adriatico accompagna la serata che precede una delle ultramaratone più affascinanti d’Italia: l’Ultra Conero.

In questo speciale di Run2U vi portiamo dentro la vigilia della gara:
tra campioni della nazionale, racconti, sorrisi, tensione e la grande passione che unisce tutti gli ultrarunner.

Una serata fatta di incontri, storie e aspettative…in attesa del momento più atteso: la partenza.

In questo speciale vi portiamo dietro le quinte dell’Ultra Conero, nella serata che precede la gara, tra interviste, emozioni e racconti dei protagonisti.

A Porto Recanati, mentre il sole scende lentamente sull’Adriatico, gli atleti si ritrovano per condividere aspettative, strategie e sensazioni prima della partenza.

Nel servizio ascolterete le voci di grandi protagonisti dell’ultramaratona italiana:

• Monica Casiraghi – tecnico federale nazionale ultradistanze
• Federica Moroni – nazionale italiana ultramaratona
• Ilaria Bergaglio – nazionale italiana ultramaratona
• Denise Tappatà – atleta nazionale ultramaratona
• Dario Ferrante – campione italiano 100 km
• Alessio Milani – vincitore 100 km del Passatore 2025
• Filippo Bovanini – maratoneta e ultrarunner
• Paolo Bravi – Race Director Ultra Conero
• Lorenzo Lotti – coach e influencer #Sempredicorsa
• Giulia Sommi – campionessa italiana di maratona 2022
• Sara Giomi – campionessa italiana 50 km 2024

Un viaggio dentro la passione dell’ultrarunning, tra sport, amicizia e sano spirito di sfida.

🌐 Scopri di più:
www.grottiniteam.it

Produzione: Team Run2U – Sabrina Sgalaberna e Angelo Mengaccini
In collaborazione con Grottini Team, Paolo Bravi Race Director Ultra Conero

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