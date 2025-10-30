FOCUS — Verena Steinhauser: sveliamo insieme la storia, i sacrifici e le ambizioni di una delle triatlete italiane con più esperienza e cuore. Da Cagliari al pass per Parigi, da Chengdu al futuro che la attende. In questa intervista parleremo di: come hai conquistato il terzo pass femminile per l’Italia ai Giochi di Parigi 2024 a Cagliari, con una prestazione da 13ª nella WTCS (tempo 1:48:34). la staffetta mista alle Olimpiadi 2024: emozioni, coesione e insegnamenti. il podio a Arzachena nella World Cup 2025: segnale che la forma è buona. il quarto posto a Chengdu 2025, con una prova che dimostra crescita e costanza. come affronti le incognite, come il nuoto nella Senna prima della gara olimpica, e come resti messa a punto quando le condizioni sono fuori controllo. Se vuoi capire cosa serve, dentro e fuori dall’acqua, per restare competitivo stagione dopo stagione, questo video è per te. Lascia un like, iscriviti, attiva la campanella , e dimmi nei commenti quale parte dell’intervista ti ha colpito di più! #VerenaSteinhauser #Triathlon #ItaliaTriathlon #FOCUS #Parigi2024 #Chengdu2025 #AtleteItaliane #TriathlonLife ‍♀️‍♀️‍♀️ Conduce Alice Liverani